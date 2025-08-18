“Tas palīdz viņiem lēnām kā tarakāniem līst uz priekšu…” Japānas medijs atklājis, ko Ķīna masveidā piegādā Krievijai, lai tā spētu noturēt savas pozīcijas frontē 0
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Māris Bruža, kapteinis, Zemessardzes virsnieks, atsaucoties uz Japānas medija veikto analīzi, norādīja, ka Ķīna masveidā pārdod Krievijai motociklus un skrejriteņus izmantošanai frontē.
“Tas, kas parādījies publiskajos medijos, kur nāk informācija arī no SBU, tad Ķīna masveidā pārdod krieviem motociklus, skrejriteņus, un vēlāk viņi nonāk frontē un tiek izmantoti uzbrukumiem frontes līnijās,” skaidro Bruža.
Bruža uzsver, ka Krievija un Ķīna sākotnēji noliegusi jebkāda veida sadarbību: “Jautājums ir par to efektivitāti, cik tas viss ir efektīvi vai neefektīvi. Galvenais princips ir tas, ka notiek savstarpējā sadarbība starp Ķīnu un Krieviju. Ja visu laiku tur saka, ka tāds slepenais atbalstītājs, tad tagad Krievijas iebrucēji ir apstiprinājuši to, no kurienes tad īsti tie motocikli un skrejriteņi viņiem tiek piegādāti neierobežotos daudzumos.”
Bruža skaidro, ka Japānas mediji veikuši plašu izmeklēšanu par Ķīnas palīdzību Krievijai un konstatējuši, ka tā ir visai liela: “Viņi ir konstatējuši, ka Ķīna pārdod Krievijai ļoti lielu skaitu transportlīdzekļus, un, pirmkārt, tas attiecās uz tiem motocikliem.”
Viņš uzsver, ka, lai gan motocikli un skrejriteņi izskatās smieklīgi, tie dod Krievijas spēkiem taktiskas priekšrocības: “Tas dod priekšrocības Krievijas federācijai, jo motocikli un skrejriteņi izskatās smieklīgi un dīvaini, bet ātrums un manevrētspēja, un kopējais daudzums ir tas, kas būtībā palīdz viņiem lēnām, kā tarakāniem, līst uz priekšu un iekarot arvien jaunus gabaliņus no Ukrainas teritorijas.”