No aizlieguma uz “premium” piekļuvi par krietniem dolāriem – Saūda Arābija atver durvis alkohola tirdzniecībai 0
Saūda Arābijas galvaspilsētā Rijādā, Diplomātiskajā kvartālā – bagātā apgabalā ar vēstniecībām, greznām mājām, ēnainām alejām un kafejnīcām, kas piesaista jaunos saūdiešus un ekspatriantus –, atrodas arī kāda neliela, neiezīmēta smilškrāsas ēka, vēstīts vietnē BBC.
Tajā slepeni darbojas veikals, kas kļuvis par testēšanas laukumu vienai no jutīgākajām politikas izmaiņām valstī: kontrolētai alkohola tirdzniecībai bagātiem nemusulmaņu ārzemniekiem.
Saūda Arābijā, kur atrodas islāma divas svētākās vietas (Meka un Medina), alkohola pārdošana ir aizliegta kopš 1952. gada. Tomēr pēdējos gados, vadoties pēc kroņprinča Mohammeda bin Salmana (de facto valdnieka) vadītajām reformām, valsts cenšas mainīt savu tēlu uz mērenāku un investīcijām draudzīgāku.
Atvērti kino, rīkoti lieli mūzikas festivāli, atcelts sieviešu auto vadīšanas aizliegums, ierobežotas reliģiskās policijas pilnvaras.
Alkohola pārdošanas paplašināšana ir, iespējams, drosmīgākais solis līdz šim.
Veikals Rijādā atvērts 2024. gada janvārī, sākotnēji tikai nemusulmaņu diplomātiem. 2025. gadā bez oficiāla paziņojuma noteikumi paplašināti: tagad tur var iepirkties arī bagāti nemusulmaņu ārzemju rezidenti.
Lai kvalificētos uz iepirkšanos, jābūt vai nu Premium Residency atļaujai (maksā 100 000 Saūda riālu gadā, aptuveni 27 000 USD), vai jāpierāda mēneša alga vismaz 50 000 riālu. Pie ieejas jāuzrāda rezidences ID karte (tajā norādīta reliģija un statuss), bet tiem bez Premium atļaujas – arī algas apliecinājums no darba devēja.
Tūristi tur nav tiesīgi ieiet.
Klienti (BBC anonīmi intervēti) stāsta: telefoni jāieliek īpašos maisiņos, rindas var būt vairāk nekā stundu garas, bet iekšā process vienkāršs. Veikals labi aprīkots, cenas 2–3 reizes augstākas nekā Rietumos, bet daudz zemākas nekā melnajā tirgū.
Kāds britu uzņēmuma vadītājs pastāstījis medijam, ka, piemēram, “Johnny Walker Black Label” pudele maksā tur 124 USD. Bet es neiebilstu maksāt tik, cik prasa – pirkumi regulēti ar punktu sistēmu mēnesī –-pietiekami dāsnu, lai katrs varētu iegādāties desmitiem litru stipro dzērienu, saka viņš. Diplomāti savukārt saņem atlaides.
Nav oficiāla paziņojuma par to – daudzi to uzzinājuši caur draugu draugiem. Veikala nosaukums pat neparādās kartēs. Analītiķi saka: neskaidrības radīšana ir apzināta.
Kā raksta medijs, gadu desmitiem alkohols tur tāpat cirkulē slepeni: pašbrūvēts, kontrabandas vai no vēstniecībām (diplomātiem atļauts importēt neierobežoti).
Šobrīd tas sakrīt ar ekonomisko spiedienu: zemas naftas cenas, budžeta ierobežojumi (samazināti grandiozie plāni kā Neom), nepieciešamība piesaistīt ārvalstu talantus un tūristus.
Tūrisms ir Vision 2030 stūrakmens: 2024. gadā Saūda Arābijā bija gandrīz 30 miljoni starptautisko apmeklētāju (vairāk nekā puse – neticīgo ceļojumu). Mērķis – 70 miljoni līdz 2030. gadam, dubultojot tūrisma devumu IKP.
Valsts rīkos Expo 2030 un FIFA Pasaules kausu 2034. Plānots atvērt vēl divus šādus veikalus: Džidā (Sarkanās jūras krastā) un Dahranā (pie Aramco). Viesmīlības nozare jau gatavojas: algot bārmeņus, meklēt pieredzi ar stiprajiem dzērieniem (pat ja tie nav tieši minēti sludinājumos).
Analītiķi sagaida, ka vēlāk alkohols varētu parādīties tūrisma centros kā Sarkanās jūras salas vai viesnīcās, bet ne visur – drīzāk pēc Kataras modeļa (tikai viesnīcās un īpašajāszonās), nevis kā Dubaijā. 2034.gada Pasaules kausā, visticamāk, stadionos alkohols nebūs atļauts.