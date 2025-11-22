Apledojuma dēļ daudzviet uz autoceļiem būs apgrūtināta braukšana. Laika prognoze sestdienai 0
Nedēļas nogale sāksies bez īpašiem nokrišņiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Sestdiena iesāksies ar sausāku laiku, un nelieli nokrišņi būs novērojami tikai dažviet. Rīta stundās, kad plašākā teritorijā gaisa temperatūra vēl būs negatīva, atsevišķi ceļu posmi apledos. Sestdien gaiss lielākajā valsts daļā iesils vien līdz 0…+5 grādiem. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš, kas pakāpeniski iegriezīsies no dienvidiem.
Rīgā debesis pakāpeniski skaidrosies, uzspīdēs saule un nelieli nokrišņi sagaidāmi vairs tikai no rīta. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un gaiss neiesils vairāk par +3…+4 grādiem.
Apledojuma dēļ daudzviet Latvijā uz autoceļiem ir apgrūtināta braukšana
Šorīt apledojums daudzviet Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūrai LETA pavēstīja VSIA “Latvijas valsts ceļi”.
Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 116 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Uz valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Tallinas šoseja (A1) posmā no Saulkrastiem līdz Ainažiem, uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Līgatnei un no Drabešiem līdz Raunai, uz Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Lielstraupei un no Stalbes līdz Strenčiem, uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Salaspils līdz Jaunjelgavai, uz Bauskas šosejas (A7) posmā no Dzimtmisas līdz Grenctālei, uz Jelgavas šosejas (A8) posmā no Dalbes līdz Elejai, uz Liepājas šosejas (A9) posmā no Kaģiem līdz Apšupes krustojuma un no Skrundas līdz Kalvenei, kā arī uz Ventspils šosejas (A10) posmā no Tukuma līdz Ventspilij.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Liepājas, Ventspils, Talsu, Saldus, Tukuma, Jelgavas, Dobeles, Bauskas, Ogres, Aizkraukles, Limbažu, Valmieras, Valkas, Alūksnes, Gulbenes un Balvu apkārtnē.
Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem iedzīvotāji ir aicināti informēt “Latvijas valsts ceļus”, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos “X” un “Facebook”.