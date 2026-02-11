Apmācies un mazliet sniega: laika ziņas šodienai 0
Trešdien Latvijā būs pārsvarā apmācies laiks un dienas gaitā daudzviet gaidāms neliels sniegs, prognozē sinoptiķi.
Vairāk snigs vakarā valsts dienvidos. Vējš lēni pūtīs no austrumiem, dienvidaustrumiem.
Maksimālā gaisa temperatūra būs -4..-9 grādi, vietām valsts dienvidos termometra stabiņš pakāpsies līdz -1 grādam.
Rīgā būs mākoņains laiks, galvenokārt vakarpusē gaidāms sniegs. Pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš, kas pāries austrumu vējā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -5 grādiem.
No rietumiem pastiprinās ciklona ietekme. Atmosfēras spiediens 996-1000 hektopaskāli jūras līmenī.