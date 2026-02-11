Foto: LETA

Apmācies un mazliet sniega: laika ziņas šodienai 0

LETA
7:12, 11. februāris 2026
Ziņas Dabā

Trešdien Latvijā būs pārsvarā apmācies laiks un dienas gaitā daudzviet gaidāms neliels sniegs, prognozē sinoptiķi.

Vairāk snigs vakarā valsts dienvidos. Vējš lēni pūtīs no austrumiem, dienvidaustrumiem.

Maksimālā gaisa temperatūra būs -4..-9 grādi, vietām valsts dienvidos termometra stabiņš pakāpsies līdz -1 grādam.

Rīgā būs mākoņains laiks, galvenokārt vakarpusē gaidāms sniegs. Pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš, kas pāries austrumu vējā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -5 grādiem.

No rietumiem pastiprinās ciklona ietekme. Atmosfēras spiediens 996-1000 hektopaskāli jūras līmenī.

