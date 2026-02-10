Ciet no noguruma, nespēka un koncentrēšanās grūtībām? Iespējams, organismam trūkst ļoti svarīga mikroelementa 0
Ziemas vidū arvien vairāk cilvēku sūdzas par pastāvīgu nogurumu, nespēku un grūtībām koncentrēties. Šādas sajūtas bieži tiek norakstītas uz saules gaismas trūkumu vai intensīvu ikdienas ritmu, tomēr nereti tās var liecināt par daudz nopietnāku problēmu – organismam svarīga mikroelementa, dzelzs, deficītu.
Kāpēc dzelzs organismam ir tik svarīgs
Dzelzs piedalās daudzos vitāli svarīgos procesos organismā. Tā ir būtiska asinsrades sastāvdaļa un nepieciešama skābekļa transportēšanai, jo ietilpst hemoglobīna sastāvā – olbaltumvielā, kas atrodas eritrocītos un nodrošina skābekļa nogādi no plaušām uz audiem, vienlaikus atgriežot oglekļa dioksīdu atpakaļ uz plaušām.
Specialisti skaidro, ka dzelzs trūkums var veidoties dažādu iemeslu dēļ. Viens no biežākajiem ir nepilnvērtīgs uzturs, kurā pietrūkst dzelzi saturošu produktu, piemēram, sarkanās gaļas, aknu, spinātu, brokoļu, griķu, lēcu, turku zirņu, ķirbju sēklu vai tofu. Tāpat dzelzs uzsūkšanos var ietekmēt dažādas gremošanas sistēmas slimības, tostarp celiakija, Krona slimība vai kuņģa čūlas, kā arī pastiprināta asiņošana menstruāciju laikā, hroniskas infekcijas un grūtniecība.
Simptomi, kurus nevajadzētu ignorēt
Dzelzs deficīts nereti attīstās pakāpeniski un nemanāmi. Pirmās pazīmes bieži ir nespecifiskas un tiek sajauktas ar stresu vai pārslodzi. Cilvēki visbiežāk sūdzas par pastāvīgu nespēku, nogurumu, galvassāpēm vai reiboņiem, pastiprinātu matu izkrišanu un koncentrēšanās grūtībām.
Ja dzelzs trūkums pastiprinās, var novājināties imūnsistēma un attīstīties dzelzs deficīta anēmija jeb mazasinība. Par to var liecināt bāla āda, pastāvīgi aukstas rokas vai kājas, elpas trūkums pat pēc nelielas fiziskas slodzes, sirdsklauves, kā arī sāpīgas plaisas mutes kaktiņos.
Kā droši atjaunot dzelzs līmeni
Ja konstatēts dzelzs deficīts, vispirms ieteicams pārskatīt savu uzturu. Dzelzs līmeni var palīdzēt paaugstināt sarkanā gaļa, aknas, bietes, pupiņas, granātāboli, mellenes, kā arī citi dzelzi saturoši produkti. Dzelzs uzsūkšanos būtiski uzlabo C vitamīns, tāpēc šos produktus vēlams kombinēt ar citrusaugļiem, ogām vai dārzeņiem. Ja ar uzturu vien nepietiek, talkā var nākt dzelzs uztura bagātinātāji.
Parasti dzelzs preparātus ieteicams lietot starp ēdienreizēm, piemēram, stundu pirms ēšanas vai divas stundas pēc tās. Dzelzs uzsūkšanos veicina C vitamīns, B12 vitamīns un folijskābe, savukārt kalcijs, magnijs, cinks, kā arī kafija un melnā tēja šo procesu var kavēt.
Uzsākot dzelzs preparātu lietošanu, svarīgi vērot savu pašsajūtu. Dažiem cilvēkiem var parādīties gremošanas traucējumi – aizcietējums, caureja vai metāliska garša mutē. Šādos gadījumos nav ieteicams patstāvīgi pārtraukt preparāta lietošanu, bet gan konsultēties ar speciālistu par piemērotākas formas vai lietošanas režīma maiņu.
Dažkārt diskomfortu iespējams mazināt, mainot preparāta lietošanas laiku. Ja dzelzs lietošana tukšā dūšā izraisa sliktu dūšu vai sāpes vēderā, to var pamēģināt lietot pēc ēšanas. Savukārt, ja nepatīkamas sajūtas rodas kopā ar maltīti, var palīdzēt preparāta lietošana no rīta pirms brokastīm.
Ieklausīties organisma signālos ir būtiski
Speciālisti uzsver, ka svarīgākais ir neignorēt organisma sūtītos signālus. Nogurums, nespēks un koncentrēšanās grūtības nav tikai ikdienas sīkumi, tie var liecināt par vielu trūkumu, ko iespējams laikus novērst.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.