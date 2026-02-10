Slaidiņš atklāj, kas pēc Jermaka aiziešanas, Ukrainas prezidenta administrācijā krasi mainījies 0
Ukrainā notikusi vadības maiņa un tagad prezidenta administrācija strādājot pavisam citādāk. Kas tad ir mainījies?
“Pēc Jermaka aiziešanas, Ukrainas prezidenta administrācijā viss krasi mainījies – viss biroja darbības stils, birojs sācis strādāt komandā, uzdevumi tiek doti īsi un konkrēti, tā īstenošana noteikta nekavējoties. Ja nepieciešama vadītāja iesaistīšanās, tad jebkurā mirklī ar viņu var sazināties,” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
