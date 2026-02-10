Slaidiņš atklāj, kas pēc Jermaka aiziešanas, Ukrainas prezidenta administrācijā krasi mainījies 0

LA.LV
21:50, 10. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukrainā notikusi vadības maiņa un tagad prezidenta administrācija strādājot pavisam citādāk. Kas tad ir mainījies?

11 acīmredzamas iezīmes, kas parasti raksturīgas tikai cilvēkiem ar ļoti zemu IQ
Kokteilis
Iespējams, tu esi viens no viņiem: šajos trijos datumos dzimst visdāsnākie un nesavtīgākie cilvēki
Kokteilis
Šīs 4 zodiaka zīmes drīzumā saņems spēcīgu vēstījumu no Visuma; kā to atpazīt
Lasīt citas ziņas

“Pēc Jermaka aiziešanas, Ukrainas prezidenta administrācijā viss krasi mainījies – viss biroja darbības stils, birojs sācis strādāt komandā, uzdevumi tiek doti īsi un konkrēti, tā īstenošana noteikta nekavējoties. Ja nepieciešama vadītāja iesaistīšanās, tad jebkurā mirklī ar viņu var sazināties,” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Plašāk video.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Tramps paziņo, ka Putins turējis savu vārdu – tikmēr Krievijas triecieni un spriedze pirms svarīgām sarunām Abū Dabī turpinās
TV24
Slaidiņš: Ja Putins neatjaunos triecienus, parādīs savu vājumu un atkarību no Trampa
TV24
Rajevskis: Karš Ukrainā joprojām ir ļoti asiņains – nekas neliecina, ka miers pienāks drīz
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.