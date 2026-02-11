Armands Puče par sportu un olimpiskajām spēlēm: Tur apakšā ir arī savs Epstīna saraksts 14

6:22, 11. februāris 2026
Viedokļi

2026. gada ziemas olimpiskās spēles jeb XXV ziemas olimpiskās spēles ir 25. ziemas olimpiskās spēles, kas no 2026. gada 6. līdz 22. februārim norisinās Milānā un Kortīnā d’Ampeco, Itālijā. TV24 raidījumā “Globuss” žurnālists, TV24 personība Armands Puče skaidroja, vai sports un Olimpiskās ir uzskatāmas par vēl vienu politisko arēnu.

Viņš norāda, ka sportā ir līdzīgi kā ar Džefrija Epstīna sarakstiem. “Šeit ir līdzīgi. Ir olimpiskie riņķi, kas ir skaiti, taču apakšā arī ir Epstīna saraksts, kam raksturīgs ir korupcija, dopings. Sevišķi tiesībās par Olimpisko spēļu rīkošanu sākas naudas ķeselēšana ārā no valstu budžetiem, jo, lai dabūtu tiesības, ir jāpastrādā,” sacīja Puče.

Puče uzsver, ka tas ir neatkarīgi no tā, kurā valstī tiek rīkotas Olimpiskās spēles, tāpat katra valsts, iespējams, cenšas kaut ko pārdalīt budžetos.

Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.

Plašāk pievienotajā video!

