0:16, 11. februāris 2026
TV24 raidījumā “Preses klubs” BalticTravelnews.com direktors Aivars Mackevičs atklāj, ar kādām problēmām saskaras pierobežā dzīvojošie.

Mackevičs pauž, ka visai austrumu pierobežas daļas iedzīvotājiem būtu jāmaina nodokļu likmes uzņēmējiem. Viņš atklāj, ka Rīgā var nopirkt lētāku degvielu nekā pierobežā. Arī pārtika Rīgā esot lētāka. “Kā latgalieši saka – visi sūdi pa Daugavu aizpeld uz Rīgu, visa šī bāze veidojas šeit,” savu viedokli pauž Mackevičs.

Uzņēmējs stāsta, ka tos pakalpojumus, kuri ir pieejami laukos, valsts no šiem lauku cilvēkiem paņem prom. “Paldies Dievam, ka dažas bruņu mašīnas mums iebrauc iekšā!” teic Mackevičs.

