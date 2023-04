Pēc apsūdzību uzklausīšanas Ņujorkas tiesā eksprezidents Donalds Tramps paziņoja, ka kriminālapsūdzības pret viņu liecina, ka “mums jāglābj mūsu valsts, kas iet uz elli”. Foto: Marco Bello/REUTERS/SCANPIX

Trampa šovs: apsūdzības tikai vairo bijušā ASV prezidenta popularitāti







Valdis Bērziņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Lai gan kļuvis par pirmo ASV eksprezidentu, kurš apsūdzēts kriminālpārkāpumos, Donalds Tramps sev raksturīgajā uzbrūkošajā stilā paziņojis, ka neesot vainīgs viņam izvirzītajās 34 apsūdzībās. Tiesvedības nākamajā posmā Ņujorkas prokuratūrai 35 dienu laikā jāiesniedz savāktie pierādījumi Trampa advokātu komandai, kurai ir 45 dienas, lai mēģinātu panākt prāvas izbeigšanu.

Šovs turpinās ­Ņujorkas tiesas zālē

Izmantojot savu bēdīgi slaveno vārdu, aizvadītajā nedēļā Tramps ievācis vēl vairākus miljonus dolāru savai kampaņai 2024. gada prezidenta vēlēšanās un veicis izrāvienu sabiedriskās domas aptaujās.

Trampa šovs turpinājās Ņujorkas tiesas zālē, pie tiesas ēkas pulcējoties gan viņa atbalstītājiem, gan kritiķiem.

Trampa izaicinošā nostāja polarizējusi ASV sabiedrību, kas jau tā ir sašķelta.

Vairākās pasaules valstīs, tajā skaitā demokrātijās, bijušo līderu tiesāšana nav nekas neparasts, atgādina britu žurnāls “The Economist”. Savulaik Francijā tika tiesāts eksprezidents Žaks Širaks un Nikolā Sarkozī, Itālijā – Betino Kraksi un Silvio Berluskoni, Izraēlā – Moše Kacavs, Ehuds Olmerts un tagad premjerministrs Benjamins Netanjahu. Taivānā eksprezidentu notiesāšana pēc amata atstāšanas jau kļuvusi par tradīciju.

Brazīlijas prezidents Lula da Silva ir atgriezies amatā pēc uzvaras vēlēšanās, bet pirms tam pavadīja 580 dienas cietumā. Kosovas bijušais prezidents Hašims Tači starptautiskajā tribunālā Hāgā noliedzis apsūdzības kara ­noziegumos.

Tramps gūst labumu no piedzīvotajām krīzēm

Eksprezidents Tramps nodēvējis savu sadursmi ar likumu kā “nekad agrāk nepieredzētu uzbrukumu mūsu valstij”. Pēc apsūdzību uzklausīšanas Ņujorkas tiesā viņš paziņoja, ka kriminālapsūdzības pret viņu liecina, ka “mums jāglābj mūsu valsts, kas iet uz elli”.

Tramps apgalvoja, ka Ņujorkas tiesa ir neobjektīva un aizspriedumaina, bet īstais noziedznieks esot prokurors Elvins Bregs, kurš izvirzījis apsūdzību pret viņu. “Es nekad nedomāju, ka kaut kas tāds varētu notikt Amerikā,” viņš teica faktoloģiski sagrozītā runā, apgalvojot, ka viņa politiskie oponenti ir viņu vajājuši gadiem. “Vienīgais noziegums, ko esmu izdarījis, ir bezbailīga mūsu valsts aizstāvēšana no tiem, kas grib to sagraut,” apgalvoja Tramps. Viņa uzruna bija kā atkārtots pieteikums prezidenta vēlēšanu kampaņai un uzsvēra Trampa politiskās karjeras centrālo paradoksu: labuma gūšanu no piedzīvotajām krīzēm, atzīmē izdevums “Politico”. To apstiprina jaunākās sabiedriskās domas aptaujas, kurās Tramps par 20 popularitātes punktiem apsteidzis savu varbūtējo konkurentu 2024. gada vēlēšanās Floridas štata gubernatoru Ronu Desantisu.

Notiesāšana neliegtu Trampam piedalīties vēlēšanu kampaņā

Daļa Trampam izvirzīto apsūdzību kā maksimālo sodu paredz četrus gadus cietumā, taču juristi uzskata, ka viņš visdrīzāk varētu saņemt naudassodu, nevis ieslodzījumu. Kā atzīmē ASV mediji, notiesāšana par likumpārkāpumu neliedz Trampam piedalīties vēlēšanu kampaņā vai (uzvaras gadījumā) pildīt prezidenta pienākumus, un viņš šķiet apņēmības pilns izmantot šo tiesas prāvu, lai vairotu savu atbalstītāju loku.

Par nopietnāko apsūdzību pret Trampu tiek uzskatīta lieta Džordžijas štatā, kur viņš apsūdzēts spiediena izdarīšanā pret štata amatpersonām, lai viņi “atrastu” papildu balsis, kas dotu Trampam uzvaru pār demokrātu kandidātu Džo Baidenu.

Notiesājošs spriedums šajā lietā nozīmētu ilgāku cietumsodu.

Normālos apstākļos pēc vēsturiskas apsūdzības Ņujorkas tiesā un savas vainas noliegšanas 34 kriminālpārkāpumos, tajā skaitā biznesa dokumentu viltošanu, jebkurš politiķis būtu izstumts no vēlēšanu kampaņas, taču Tramps nav tipisks kandidāts, atzīmē ASV mediji.

Daļa analītiķu šaubās, vai Trampam izdosies uzturēt viņu atbalstošo vēlētāju sašutumu par viņa apsūdzēšanu, jo līdz vēlēšanām nākamā gada novembrī vēl ir daudz laika. Izmeklēšanā var arī tikt atklāti jauni fakti par Trampa veiktajām nelikumībām.

“Jau pirms apsūdzību izvirzīšanas Ņujorkas tiesā jebkuram Republikāņu partijas pārstāvim bija apgrūtinoši kritizēt Trampu, jo pēdējos piecos gados ar Trampa atbalstītāju manipulācijām vēlētājiem bija radies priekšstats, ka vēršanās pret Trampu nozīmē vēršanos pret Republikāņu partiju,” atzinis kāds Trampa kampaņas darbinieks, piebilstot, ka tagad tas kļuvis vēl grūtāk.