"Apvienotais saraksts" aicina konfiscēt iesaldētos Krievijas aktīvus
Opozīcijā esošais “Apvienotais saraksts” (AS) ir sagatavojis Saeimas lēmuma projektu, ar kuru aicina konfiscēt Latvijas jurisdikcijā iesaldētos Krievijas valsts aktīvus, lai izmantotu tos Krievijas agresijas radīto zaudējumu kompensācijai Ukrainai.
AS līdzpriekšsēdētājs Edvards Smiltēns paziņojumā medijiem klāsta, ka Ukrainai izmisīgi vajag līdzekļus aizsardzībai un valsts atjaunošanai. “Tam nav taisnīgāka avota kā agresoram atņemti resursi un aktīvi,” pauž Smiltēns, mudinot Latviju rīkoties un rādīt priekšzīmi citām Eiropas valstīm.
AS deputāti atgādina, ka pērnā gada aprīlī Viļņā Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis parakstīja vienošanos, kas apliecina Latvijas apņemšanos sniegt ilglaicīgu atbalstu Ukrainai un stiprināt drošības saistības.
Dokumentā akcentēta izpratne par Krievijas agresijas smagajām sekām, piemēram, postījumiem civilajai un kritiskajai infrastruktūrai, vides piesārņojumu, sociālekonomiskajām grūtībām un mīnētajām teritorijām, kā arī izteikta apņemšanās sniegt visaptverošu divpusēju un daudzpusēju palīdzību Ukrainas valstij un tautai šo seku mazināšanā.