Ar uzsaukumu “Vienoti spēkam un drošībai” partija “Vienotība” aizvadījusi kongresu. 4
27. septembrī norisinājās Partijas “Vienotība” kongress, kurā tika uzsvērta svarīgākā prioritāte nākamajam darba ciklam – drošība valstij un drošība cilvēkam.
Līdztekus “Vienotība” jaunās vadības vēlēšanām, kurās par valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts Jaunās “Vienotība” Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics, kongresā tika akcentēti uzdevumi politiskā spēka turpmākai attīstībai, iezīmējot arī svarīgāko aspektu Saeimas vēlēšanu programmā – Latvijas drošību, kas caurvij ne tikai valsts militāro aizsardzību, bet arī ekonomiku, reģionu attīstību, izglītību, veselību, pašvaldības — valsts pārvaldi, vietvaras un sabiedrību kopumā.
Kongresu vadīja un moderēja partijas vadītājs Arvils Ašeradens, kurš savā uzrunā atskatījās uz aizvadītajiem 8 gadiem, uzsverot “Vienotība” spēju iziet cauri dažādiem izaicinājumiem un noturēt stabilu pārstāvniecību pašvaldībās, valdībā, Saeimā un Eiropā, kas apliecina VIENOTĪBU kā sistemātisku partiju. “Tas, uz ko šobrīd aicina Latvijas sabiedrība, ir – valdībai būt vienotai, atmest politiskos strīdus un visus savus spēkus veltīt valsts drošībai. Šis ir pārbaudījumu brīdis koalīcijai, bet mums visiem ir jāspēj saglabāt vēsu prātu un saprast, kas šajā brīdī ir vissvarīgākais — politiskā stabilitāte un drošības budžeta pieņemšana,” sacīja Ašeradens
Ministru prezidente un partiju apvienības Jaunā “Vienotība” valdes priekšsēdētāja Evika Siliņa savā uzrunā uzsvēra, ka svarīgākais vienmēr ir bijis Latvijas cilvēki un mūsu valsts nākotne – labklājīga un droša –, un “Vienotība” uzdevums ir strādāt pie būtiskā, pildot “pieaugušā lomu istabā”. Premjere sacīja: “Mēs kā Vienotība vienmēr esam turējuši Latvijas kursu – no neatkarības atjaunošanas līdz dalībai NATO un Eiropas Savienībā, no eiro ieviešanas līdz atbalstam Ukrainai. Šodien mēs soli pa solim turpinām šo ceļu, stiprinot drošību, atbalstot ģimenes un veidojot valsti, ar kuru var lepoties ikviens Latvijas iedzīvotājs.”
Pēc premjeres uzrunas pie delegātiem vērsās partijas ietekmīgākais pārstāvis Eiropā Valdis Dombrovskis, kurš akcentēja Eiropas Komisijas darbu Eiropas Savienības austrumu robežas valstu atbalstam, investīcijām drošības palielināšanai un ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pierobežā. Viņš uzsvēra Baltijas lomu, strādājot pie drošības politikas Eiropā, lai panāktu visu ES valstu izpratni un atbalstu mūsu reģionam. Tāpat Dombrovskis pauda Latvijas ekonomikas konkurētspējas un birokrātijas mazināšanas nozīmi, stiprinot ekonomikas noturību, kas būtiski aizsargā valsti pret ārējiem ietekmes draudiem un populistiem. Vērtējot šī brīža politiskos procesus, Dombrovskis teica: “Politikā bieži vien valda īstermiņa skatījums, taču mums jāskatās tālāk par dažu gadu apvārsni. Drošība, demogrāfija, izglītība, veselības aprūpe – tās ir jomas, kurās reformas un stratēģiskas investīcijas nes augļus tikai pēc zināma laika, bet ir jāveic bez vilcināšanās. “Vienotības” valdības ir pierādījušas, ka spēj uzņemties grūtas reformas, un šis kurss jāturpina.”
Edmunds Jurēvics, uzrunājot kongresa delegātus, uzsvēra partiju VIENOTĪBA kā nacionālu, centrisku un vienotu politisko spēku, kuram nav jāiet radikālismā. Jurēvics uzstāja, ka partijai jāseko pieciem galvenajiem uzdevumiem nākamajā gadā: jāatbalsta Ukraina; jāizstrādā vēlēšanu programma ar skaidru redzējumu par ekonomisko izaugsmi; jāizveido visspēcīgākais vēlēšanu saraksts; jāvelta visi spēki, lai pieņemtu nākamā gada drošības budžetu. Pēc ievēlēšanas valdes priekšsēdētāja amatā Jurēvics pateicās visiem un norādīja: “Esmu pārliecināts, ka, kopā strādājot, mums izdosies noturēt gan valsti, gan partiju, jo es ticu šai valstij un ticu šai partijai!”
Kongresa otrā daļa, kas iesākās ar brīvās gribas ansambļa Stiprās Sievas muzikālo priekšnesumu, bija veltīta simpozijam Drošā Latvija”. Veselības ministrs Hosams Abu Meri tajā uzsvēra: “Mēs nedrīkstam pakļauties domai, ka Latvijā viss ir slikti. Mūsu valstī ir panākts ļoti daudz laba, un mums jābūt lepniem, ka dzīvojam neatkarīgā Latvijā, un ka mums ir iespēja turpināt darīt to labāku.”
Ārlietu ministre Baiba Braže, tikko kā atgiezusies no Ņujorkas, simpozijā runāja par to, kā Latvijas valsts šobrīd izskatās, salīdzinājumā ar citām: “No ANO perspektīvas skatoties Latvija pieder pie to izredzēto valstu grupas, kas ir gan drošas, gan turīgas, kas attīstās bez lielām problēmām — no ārpuses mēs izskatāmies labi. Vakar piedalījos visu 32 NATO valstu bruņoto spēku komandieru sapulcē, kas šobrīd notiek pie mums Latvijā. Arī NATO mēs esam labais piemērs. Baltijas valstis, Polija… par mums nav nekādu šaubu. Mēs esam ideāli sabiedrotie un darām kolektīvās drošības vārdā to, kas jadara.
Protams, mūs turpinās tricināt, it sevišķi no iekšpuses, jo kas ienaidniekam var būt labāk, kā sašķēlusies sabiedrība, kas savstarpēji kašķējas, ” – secināja Baiba Braže.
Kongresa noslēgumā tika pieņemta rezolūcija ar aicinājumu visiem valstiskajiem spēkiem apvienoties valsts svarīgākajiem darbiem, lai nepieļautu Kremļa provokācijas, sabotāžas un destabilizacijas darbības Latvijā.