Mazliet ar humoru, bet interesanta pamācību lente atrodama vietnē X zem @Afanasijs ieraksta par to, kā mūsdienās ēd restorāno burgerus, kurus nereti uztaisa tik augstus, ka nav saprotams, kā tādiem ķerties klāt un apēst.
Viņš raksta: “Pieļauju, ka burgeri patiešām ir garšīgi. Bet… Es to nezinu, jo neizvēlos matītē ko tādu, jo nesaprotu, kā to puskukuli baltmaizes ar gaļu un mērci pa vidu var dabūt mutē, pamatīgi nenošmulējoties! Jā, kā ēd šādus torņus?”
Lūk, komentāru izlase par to, kā tikt galā ar šādu maltīti.
Man ir tieši tas pats..Nekad neesmu ēdusi burgeri
— Indra Vālande (@IndraValande) September 23, 2025
pačukstēšu – OAK burgerā jau sen ir šī opcija. Tā kā pilna Rīga ar šitādām dāmītēm, viņi , izrādās, ir tam gatavi! Uz manu samulsušo jautājumu viņi atbildēja, bet lūdzu, izvēlieties jebkuru burgeru! Un pasniedza daudzās lielās labās salātlapās! Ideāli!
— Linda (@Tiglillija) September 24, 2025
Varētu izdalīt priekšautiņus, vai tādas kā zīdaiņu lacītes, lai nenosmērē drēbes. Ķīnieši tirgo tādus papīra, paši izmanto, kad ēd ko rokām. Man būtu neērti ko tādu aplikt, bet ja kafejnīcā iedod – super. Tāpēc neēdu burgerus ārpus mājas, rokas var nomazgāt, bet drēbes…
— Kora (@Kornelija_zk) September 23, 2025
Reizi pusgadā, kad gadās ēst kaut ko tādu, to virsējo bulku nometu nost.
— Daina_P (@Daina_P) September 23, 2025
"Nebija, bet biš bija" un "jāēd ar cimdiem".
"Kultūra".
Eiropiešu kultūra ir ēst ar karoti, dakšiņu, nazīti un dakšiņu vai rokām, atkarībā no pārtikas produkta, porcijas.
— Mārtiņš Bērziņš (@meInsuzbaIta) September 23, 2025
Jàkonsultèjàs ar amerikàņiem. Mùsu burgeri salìdzinot ar viņu ir vèl mazi
— Observer (@Eduards77853018) September 24, 2025
Vidū iesprauž irbulīti, lai konsturkcija nešļūkā. Tālāk griež ar nazi un ēd ar dakšu. 🙂
— selenia 🇱🇻 (@AinaRudzite) September 23, 2025
Es sagriežu gabaliņos un pa gabaliņam vien, pa gabaliņam vien…
— Pauls (@Mantrausis) September 23, 2025
Tehniski, sanāk pēdējā kumosa pārpalikums, jo nav ieviesta pēdējā rindiņa, kurā apēd pārpalikumu, kuru vairs nav jēgas nokost. 😉
— Jānis Ļahs (@Ljahs) September 25, 2025