Ko ēst, lai uzņemtu D vitamīnu bez uztura bagātinātājiem? Speciālisti iesaka piecus visefektīvākos produktus 0
D vitamīns ir būtisks mūsu organisma funkcijām, tomēr tā dabiskie avoti uzturā ir ierobežoti. Speciālisti uzsver, ka, koncentrējoties uz sabalansētu uzturu un atbilstošiem ikdienas paradumiem, ir iespējams uzņemt pietiekamu D vitamīna daudzumu bez uztura bagātinātājiem. D vitamīns ir īpaši svarīgs kaulu stiprumam, muskuļu veselībai, vielmaiņas procesiem, imunitātes stiprināšanai un pat smadzeņu darbībai.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.