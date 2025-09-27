Eksperts atklāj viltību, kā darba meklētājiem gados izvairīties no eidžisma jeb diskriminācijas vecuma dēļ 14
Kāpēc 50 gadus vecs cilvēks ar augstāko izglītību un plašu pieredzi dažādās nozarēs, piesakoties uz atbilstošām darba vakancēm, bieži nesaņem atbildi? Vai pat piesakoties uz vienkāršākām pozīcijām nav vērojama diskriminācija pēc vecuma jeb eidžisms?
“Es teiktu, ka eidžisms darba tirgū noteikti pastāv,” TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidroja Kristaps Kolosovs, CVMarket.lv biznesa attīstības vadītājs. Viņš norāda, ka daudzi darba devēji, lai gan ne visi, balstās uz stereotipiem par gados vecāku kandidātu enerģijas līmeni un digitālajām prasmēm.
“Darba likums nosaka, ka CV nav jānorāda vecums, dzimšanas gads, kā arī visa iepriekš iegūtā izglītība un pieredze. Jāiekļauj tikai aktuālā informācija, kas atbilst konkrētajai vakancei. Tas palielina izredzes tikt uzaicinātam uz interviju,” kur kandidāts var pierādīt savas patiesās spējas, viņš uzsver.
Kolosovs atzīst, ka eidžisms ir realitāte darba tirgū. “Daļa darba devēju, balstoties uz stereotipiem un pieredzi ar dažādiem kandidātiem, izvēlas šķietami drošāko ceļu, lai ietaupītu resursus un iegūtu maksimālu atdevi.”
Viņš iesaka kandidātiem pielāgot CV, izceļot aktuālās prasmes un pieredzi, lai pārvarētu aizspriedumus un iegūtu iespēju sevi pierādīt klātienē.