Foto: Pexels

Ārā pamatīgs karstums, bet Siguldā cilvēkiem aizliegts tas, ko šādā laikā gribas visvairāk 0

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LA.LV
20:00, 27. jūnijs 2026
Stāsti Pieredze

Karstajās vasaras dienās cilvēki meklē iespējas atveldzēties vieni dodas uz peldvietām, citi izmanto iespēju atvēsināties pie strūklakām. Taču izrādās, ka ne visur tas ir atļauts.

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Sociālo mediju platformā “X” Mārtiņš publicējis fotogrāfiju, kurā redzama pie kādas strūklakas izvietota zīme. Tajā norādīts, ka strūklakā ne tikai aizliegts kāpt, bet arī pieskarties ūdenim.

Redzētais izraisījis dažādas reakcijas.

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Tomēr ne visi šādam viedoklim piekrīt. Rihards uzskata, ka aizliegumam ir pamats: “A ja nu pievienotā ķīmija tev izraisa kaut kādu smagu alerģisku reakciju? Tad tu atkal gaudosi, ka to vajadzēja uzrakstīt. Skaties ar acīm uz skaistumu.”

Savukārt Armands norāda, ka līdzīgus aizliegumus pamanījis arī Romā.

Komentāru sadaļā vairāki lietotāji skaidro, ka konkrētā strūklaka ir privātīpašums un pieder juridiskai personai. Tāpēc, viņuprāt, aizliegums ir saprotams un noteikts gan drošības, gan īpašuma uzturēšanas apsvērumu dēļ.

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