Pie apvāršņa atgriezusies sena krāpšanas shēma – iedzīvotājus “medī” pat iepirkšanās centros 16
Iedzīvotāji Lietuvā atkal tiek brīdināti par krāpniekiem, kuri, izliekoties par kurliem un mēmiem, mēģina izkrāpt naudu no lētticīgiem cilvēkiem. Šī nav jauna, taču joprojām efektīva krāpšanas shēma, kas atkārtojas dažādās Lietuvas pilsētās, vēsta medijs “lrytas.lt“.
Aktuālākais krāpniecības gadījums norisinājās tirdzniecības centrā “Norfa”. Kā sociālajos tīklos dalījās kāda Ķēdaiņu iedzīvotāja, pie viņas pienāca jauna meitene un pasniedza viņai krāsainu, skaisti noformētu papīra lapu, lai parakstās. Uz tās bija norādīts, ka tiek nodibināta it kā kurlmēmo biedrība, un viņai tika lūgts atbalstīt šo iniciatīvu.
“Pēc nākamās rindkopas parakstīšanas iedodiet viņai 20 eiro,” bijis rakstīts uz lapas. Sieviete, kura saskārās ar šo gadījumu, rakstīja: “Meitene neatbildēja uz jautājumiem, rādīja, ka nedzird, nerunā.”
Saprotot, ka šī varētu būt krāpniecība, sieviete nolēma sazināties ar veikala darbiniekiem. To dzirdot, ziedojumu vācēja, neko negaidot, izskrēja no veikala. Tirdzniecības centra darbinieks apstiprināja, ka jebkāda naudas vākšana veikala telpās ir stingri aizliegta un nelikumīga.
Visā Lietuvā labi zināma krāpšanas shēma
Šis gadījums Ķēdaiņos nebūt nav pirmais. Krāpnieki, kas vāc ziedojumus invalīdiem, ir atkārtoti manīti Viļņā, Kauņā, Klaipēdā, Šauļos un citās pilsētās. Viņu darbības princips gandrīz vienmēr ir identisks.
Tie parasti darbojas noslogotās vietās – iepirkšanās centros, to autostāvvietās, centrālajās ielās. Kad tie tuvojas cilvēkam, tie pasniedz mapi vai laminētu lapu ar viltotu organizācijas logotipu un lūdz parakstīties, un pēc parakstīšanās ar pirkstu norāda uz blakus esošo kolonnu, kurā norādīta “ieteicamā” ziedojuma summa – 10, 20 vai vairāk eiro.
Krāpnieki neatbild uz jautājumiem, izmantojot žestus, lai norādītu, ka viņi ir kurli un mēmi. Tomēr, tiklīdz viņi saskaras ar pastāvīgāku pretestību vai draudiem izsaukt policiju vai apsardzi, viņi parasti ātri dodas prom.
Lietuvas medijs uzsver – bieži vien šīs personas nav Lietuvas pilsoņi un pieder pie organizētām grupām, kas ceļo pa visu Eiropu.
Ko saka policija?
Policijas darbinieki pastāvīgi brīdina iedzīvotājus un aicina viņus būt ārkārtīgi modriem. Viņi atgādina, ka oficiālas organizācijas šādā veidā ziedojumus nevāc. Lietuvas Nedzirdīgo biedrība un citas oficiālas, likumīgi darbojošas invalīdu organizācijas ir vairākkārt publiski paziņojušas, ka nekad šādā veidā nevāc ziedojumus uz ielām vai tirdzniecības centros. Atbalsts tiek vākts, izmantojot oficiālus kanālus: bankas pārskaitījumus, izmantojot īpašas platformas vai pasākumu laikā, ar visām nepieciešamajām atļaujām.
Tāpat nekad neziedojiet skaidru naudu. Ja vēlaties ziedot, izvēlieties uzticamas, labi pazīstamas organizācijas un dariet to, izmantojot oficiālus kanālus.
Ja redzat aizdomīgas personas vācam ziedojumus, nevilcinieties informēt tirdzniecības centra apsardzi vai zvanīt uz vispārējo ārkārtas tālruni 112. Tas palīdzēs pasargāt sevi un citus.
Ir svarīgi atcerēties, ka, ziedojot šādiem krāpniekiem, jūs ne tikai zaudējat naudu, bet arī graujat uzticību reālām organizācijām, kurām patiešām ir nepieciešams atbalsts.