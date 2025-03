Arno Jundze: “Ja mēs atradināmies lasīt, tad mēs nemākam vairs domāt. Un tā ir katastrofa!” Ieteikt







“Grāmata nežib! Tev pašam ir jāizaug līdz tam brīdim, kat tu to bildīšu stulbumu esi atēdies, un tad tu varbūt atkal vari sākt lasīt to grāmatu,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja rakstnieks, Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs un TV24 raidījuma “Grāmatu kods” vadītājs Arno Jundze, diskutējot par soctīklu popularitāti internetā un grāmatu lasīšanu.

“Tas vizuālais piedāvājums vienkārši gāžas virsū! To ir viegli uztvert, tas ir garšīgāks, tas ir labs… Kad jālasa, tad ir jādomā. Bet ja mēs atradināmies lasīt, tad mēs nemākam vairs domāt. Un tā ir tā katastrofa – ja nemāk domāt, tad tu nevari uztaisīt nekādu biznesa plānu. Nav runa par klasiskajiem filologiem. Runa ir tieši par biznesu, par valsts attīstību – ja tu nemāki lasīt, tu nemāki neko attīstīt! Tu nevari būt politiķis, tu nevari būt uzņēmējs, nekas tu nevari būt,” pārliecināts ir rakstnieks Jundze, kāpēc ir tik svarīgi ikdienā lasīt grāmatas. “Lasīšana bērnībā bieži vien izveido nākamos miljardierus,” piebilda viņš TV24 raidījumā.

Vai soctīklos publicētā inormācija nav lasīšana? “Tā nav lasīšana. Tur ir vēl viena problēma – tu sāc uztvert tikai to, kas ir ekrānā. To parāda notiekošais skolā, ka bērni nesaprot, kas ir rakstīts teksta uzdevumā, piemēram, matemātikā 7.klasei. (…) Tā kā lasīšana nav filologu kaprīze. Protams, man kā rakstniekam ir jāsaka: “Lasiet, lasiet!” Bet lasīšana ir domāšanas attīstīšana, un tas ir vissvarīgākais!” uzsvēra Jundze, diskutējot par grāmatu lasīšanas paradumiem mūsdienās, kad to vietā cilvēki vairāk lieto soctīklus internetā, piemēram, “X”, “Facebook”, “Telegram”, “Instagram”.