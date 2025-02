Ārsta un pacienta saruna svara mazināšanai – vai tas ir vienkārši? Linda Tunte

Katru dienu medijos kāds ārsts iesaka ievērot diētu, vairāk kustēties, kopumā – samazināt svaru. Visi ārsti saviem pacientiem iesaka mazāk ēst, bet vairāk kustēties. Cik varam nojaust pēc statistikas – rezultāti nav pārlieku labi. Par to – kādai būtu jābūt ārsta un pacienta sarunai – kā samazināt svaru, lūdzu interviju mūsu ekspertam Pēterim Apinim.

– Vai tiešām aptaukošanās un liekais svars ir tik baisa problēma?

– Ir. Aptaukošanās izplatība pasaulē kopš 1990. gada ir divkāršojusies, un šobrīd aptuveni 1 miljards pieaugušo uz zemeslodes dzīvo ar aptaukošanos. Latvijā katrs trešais pieaugušais un pat katrs trešais jaunietis, skolu beidzot, ir vismaz ar lieko svaru, ja ne ar ievērojamu aptaukošanos. Liekais svars nozīmē daudzas slimības, piemēram agrīnu aterosklerozi, cukura diabētu, artrītu, muguras sāpes, vēzi. Diemžēl vēža incidence un liekais svars korelē. Visas vadlīnijas gandrīz visās medicīnas jomās paredz ārstam piedāvāt pacientam svara mazināšanu. Gandrīz visās medicīnas jomās ārsta pienākums ir mudināt cilvēkus ar lieko svaru to mazināt gan ierobežojot uzturu, gan palielinot kustību apjomu, gan meklējot psihoterapeita atbalstu, bet itin bieži – mazināt svaru ar medikamentu palīdzību vai pat ar bariatrisko operāciju.

Aptaukošanās ir viens no iemesliem demogrāfiskai katastrofai (sievietēm ar ievērojami palielinātu svaru praktiski nav iespējams dabiski apaugļoties hormonāla disbalansa dēļ, vīriešiem ar lieko svaru nepietiek testosterona un spermatozoīdi nespēj olšūnu apaugļot).

Resni puiši nespēj veikt normatīvus, lai dienētu armijā vai policijā, nav iespējams nokomplektēt bruņotos spēkus. Liekais svars kļūst par iemeslu diabētam, sirds slimībām, vēzim un Veselības ministrijas naudas trūkumam. Agri vai vēlu liekais svars noved pie kaulu un saišu bojājumiem, endoprotēzēm un invaliditātes.

Ir mīts vai leģenda, ka pietiks ar kaut kādu noteiktu soļu skaitu ceļā no darba uz mājām, no trolejbusa līdz vārtiņiem vai no plīts līdz galdam, un ja šos soļus sasummēs, cilvēks zaudēs svaru un pavasarī varēs ielīst aizpērnās vasaras šortos. Teikšu uzreiz –

nav tāda maģiska soļu skaita, kas garantē svara zudumu. Svaru zaudēt tikai ar fizisko slodzi ir gandrīz neiespējami, ja tas netiek kombinēts ar pārēšanas ierobežojumiem (resniem cilvēkiem nepietiek spēka un izturības tādai slodzei, kas samazina svaru).

– Kas ir tie burvju vārdi, ko tu saki saviem pacientiem, ka viņi ātri un efektīgi novājē?

– Nu nav man šādu burvju vārdu. Starptautiskās vadlīnijas iesaka ārstiem piedāvāt svara samazināšanas atbalstu saviem pacientiem, kuri cieš no aptaukošanās, un efektīva komunikācija no ārsta puses palīdz vai nepalīdz pacientam ķerties pie svara samazināšanas. Par šo komunikāciju ir simtiem pētījumu un simtiem ieteikumu. No šiem pētījumiem un publikācijām top skaidrs, ka gan ārsti, gan pacienti uzskata, ka sarunas par svara mazināšanu ir svarīgas, un šķiet, ka ārsti, kuri nav specializējušies aptaukošanās ārstēšanā, meklē iespējas piedāvāt atbalstu un ārstēšanu svara samazināšanai. Sarunām ir jābalstās uz izpratni, ka aptaukošanās ir sarežģīta, hroniska, recidivējoša slimība un pacients nav vainīgs. Tiklīdz es savam pacientam pateikšu, ka viņš par daudz rij un par maz kustas, es nepanākšu neko.

Viss tas, ko es tev stāstu, nebūt nav vienkārši. Man būtu jāizvairās no svara stigmatizācijas un aizspriedumiem savā valodiņā, ja iespējams, jāizvairās no terminiem “aptaukošanās”, “resns”. Visās sarunās ārstam būtu jārunā ar cieņu, empātiju, bez nosodījuma un uz cilvēku vērstā veidā.

– Kur tu smelies šīs zināšanas?

– Protams, visvairāk pieredzes par aptaukošanās mazināšanu ir amerikāņu ārstiem. Vairums publikāciju nāk no Amerikas, bet pēdējā laikā arī no Ķīnas, Indijas, Indonēzijas. Cik var nojaust, Āzijas pacienti seko visam sliktākajam, ko pasaulei devusi Amerika, tai skaitā nelīdzestībai zāļu lietošanā, bet īpaši – režīma ievērošanā.

Ko tad amerikāņu ārsti iesaka? Amerikāņi domā, ka būtiski par svara mazināšanu sarunu uzsākt iespējami maigi, jo tas veicina pozitīvu noti un labāk tiek uztverts. Amerikāņi iesaka par pacienta svara reducēšanu runat lēni. Mērķtiecīgi esot pirmajā ārsta un pacienta sarunā liekā svara problēmu pieminēt, bet otrajā sarunā atcerēties, ka svars vai ar svaru saistīts stāvoklis ir apspriests iepriekš. Amerikāņi iesaka sniegt metaizvērtējumus, nu piemēram, “šī varētu būt nedaudz neērta saruna”, viņi iesaka mīkstināt komunikāciju, izmantojot formulējumus, kas svara mazināšanu pasniegtu kā sasniedzamu, nevis nepārvaramu, nu, piemēram, “vai jūs zinājāt, ka –, ja jūs nedaudz zaudētu svaru, mums sirds slimības un diabētu ārstēt būtu vieglāk” vai “tiešām ar laiku būs nepieciešama gūžas endoprotezēšana, bet neliela svara korekcija šai operācijai dos labākus rezultātus”. Patiesībā man allaž ir vēlme pacientiem teikt, ka locītavas endoprotezēšanu nav jēgas veikt, ja svars daudzkārt pārsniedz normu.

– Visbiežāk par svara mazināšanu jārunā ģimenes ārstam?

– Droši vien, endokrinologam. Es savus pacientus, kam ir vēlme svaru mazināt, bet nav ne gribasspēka, ne sportiska gara, mēdzu sūtīt pie endokrinologiem, bet tikai pie pazistamām un ļoti gudrām kolēģēm. Viņām izdodas.

Bet, spriežot pēc pētījumiem un publikācijām, ģimenes ārstiem liekā svara reducēšanas problēma ir vissmagākā. Primārajā aprūpē (tas ir pētīts milzu metaanalīzes) pirmie mēģinājumi iesaistīt pacientus sarunās par svara mazināšanu vairumā gadījumu ir neveiksmīgi un noved pie pacienta dusmām un neapmierinātības. Man šķiet, ka vairums pacientu negatīvi uztver ārsta pieņēmumus par pacienta iepriekš veiktajiem mēģinājumiem un darbībām svara mazināšanai.

Gimenes ārsta praksē labākos rezultātus dodot saziņas pielāgošana pacienta interesēm, pozitīvai komunikācijai ar uzsvaru uz svara mazināšanas priekšrocībām. Koncentrēšanās uz aptaukošanās kaitīgumu var būt demotivējoša, izraisot vainas apziņu vai stigmatizācijas sajūtu, bet biežāk – pacientu satraukumu vai dusmas.

Mēģināšu to pašu pateikt citiem vārdiem – pozitīva komunikācija un svara samazināšanas priekšrocību uzsvēršana darbojas labāk, ir efektīvāka un labāk uztverama nekā aptaukošanās kaitīguma uzsvēršana. Pozitīvu komunikāciju vislabāk var panākt, uzsverot konkrētos paredzamos ieguvumus no svara samazināšanas pacientam, tostarp optimistiskas prognozes, un izmantojot izteikti pozitīvus vārdus un balss toni, piemēram, “svara samazināšana varētu pozitīvi palīdzēt”.

– Labi, ko tu pacientam saki, ja nu viņš ir piekritis, ka svars būtu mazināms?

– Škiet, ka būtiskais ir nozīmēt konkrētu ārstēšanu, nevis tikai dot padomus. Man šķiet, ka īpaši slikti darbojas padoms pārliecināties, vai pacienta uzturā ir daudz vai maz tauku, cukuru un šķiedrvielu. Nedarbojas ieteikums “mazliet mainīt dzīvesveidu” un “mazāk ēst un vairāk kustēties”.

Izrādās – neveiksmīgs vairumā gadījumu ir paziņojums: “Jums būs smagi jāstrādā un ievērojami jāsamazina svars”, pierādījumi rāda, ka šis paziņojums ir norāde vistaisnākajam ceļam pacientei uz kafejnīcu ar lielu kūku.

Bet tiem, kas jau ir gatavi svara mazināšanai, parasti jau ir viedoklis. Globālajā tīmeklī ir desmitiem maksas kursu ārstiem un pacientiem. Globālajā tīmeklī ir simtiem vingrojumu kompleksu svara mazināšanai. Globālais tīmeklis mums piedāvā arī diētas, kuras it kā bez piepūles ļaus kļūt tievam vai tievai. Globālais tīmeklis mums piedāvā ļoti nopietnus medikamentus, ko būtu jāizraksta endokrinologam, iegādāties no mistiskām starptautiskām aptiekām. Es neesmu pārliecināts, vai šie medikamenti atbilst tam, kas rakstīts uz kārbiņas.

– Vai svara mazinašana ir dārga?

– Amerikāņi publikācijās stāsta, ka visefektīvākie esot ārsti, kas skaidri un pozitīvi informē ne tikai par pieejamajām ārstēšanas programmām, bet arī par to izmaksām. Nu nav lēti ne pretaptaukošanās medikamenti, ne bariatriskā ķirurģija. Bet Latvijā šajā jomā lielu atbalstu sniedz valsts.

– Tad ar ko sākt?

– Ar kustību. Es domāju, ka sākšanai nekas nav labāks par vingrošanu fizioterapeita vadībā. Divas reizes nedēļā vajadzētu apmekļēt fizioterapeita vingrošanas grupas, bet atlikušās piecas reizes – iemācītos vingrojumus atkārtot. Lieta tāda, ka aptaukošanās mazināšana sākotnēji nozīmē vēdera, muguras, iegurņa, sānu muskuļu vingrināšanu, stājas korekciju un limfas un venozās asinsrites atjaunošanu. Bet kustībai jābūt katru dienu vismaz stundu, sākotnēji tas var būt pastaiga, viegls skrējiens, braukšana uz darbu ar velosipēdu, airēšana vasarā vai slēpošana ziemā. Protams, es akceptēju jebkuru kustību, pat tad, ja pacients uzreiz cenšas atgriezties jaunībā iemiļotajā hokejā vai futbolā; lieta tāda, ka mums tiešām ir labi traumatologi. Būtiski ir tas, ka atsākt sportot nekad nav par vēlu. Dzīves kvalitātei un labai pašsajūtai – katru dienu viena stunda intensīvu kustību.

Otrs mans ieteikums ir laba saruna ar dietologu. Teorētiski dietoloģijas pamatus pārzina daudzi ārsti, bet labu, sabalansētu, vispusīgu ēšanu iemācīs tikai labs dietologs. Trešais ieteikums –

ļoti daudziem pacientiem, kam ir liekais svars, derētu gan miega speciālista, gan psihoterapeita padoms.

– Vai tu tomēr nevari komentēt jautājumu, kas visbiežāk par svara mazināšanu atrodams sociālajos tīklos – kas ir Ozempic?

– Pēc Covid–19 mājsēdes visus ASV sociālos medijus, bet īpaši TikTok pārņēma padomi svara samazināšanai. Izlasīju pētījumu, kur tika analizēti vairāk nekā 1000 videoklipi ar tēmturiem jeb mirkļbirkām (hashtag), kas saistīti ar uzturu, pārtiku un svaru, ar vairāk nekā 1 miljardu skatījumu kopā. Šajos klipos bija iekļauta svara zaudēšanas un tievuma slavināšana. Un gandrīz visās sociālo mēdiju diskusijās agri vai vēlu parādījās burvju vārdiņš Ozempic. Amerikāņu pētnieki nosauca Ozempic par “vissliktāk sargāto noslēpumu Holivudā – īpaši ņemot vērā, ka tā lietotāji nav diabēta slimnieki un viņiem šīs zāles nav nepieciešamas”.

Savulaik Īlons Masks savā sociālajā tīklā X rakstīja par to, ka pats lieto Ozempic un tā lielākas devas preparātu Wegovy.

Bagāti un slaveni cilvēki ASV tērējot no 1200 līdz 1500 ASV dolāru mēnesī, lai iegūtu piekļuvi šim medikamentam.

Dānijas zāļu uzņēmuma Novo Nordisk medikaments Semaglutidum (ko internetā slavē pkā Ozempic vai Wegovy) ir iknedēļas injekcija, kas palīdz palielināt jutību pret insulīnu cilvēkiem ar 2. tipa diabētu, bet arī nomāc apetīti, un tas veicina svara zudumu. Semaglutidum darbojas, atdarinot dabā sastopamo hormonu GLP-1. Tas nokļūst smadzenēs un palīdz just sāta sajūtu, ēdot mazāk. Bet ēšanas mazināšana veicina svara mazināšanos. Taču Semaglutidum nav brīnumlīdzeklis: pacientam vispirms ir jāmaina ēšanas paradumi un jābūt fiziski aktīvam. Literatūrā Semaglutidum kā svara samazināšanas līdzekli iesaka cilvēkiem, kam ķermeņa masas indekss pārsniedz 30.

Stāsti par ASV slavenībām, kas lieto šo medikamentu, lai zaudētu dažus kilogramus, ir izraisījuši interesi globāli. Rezultātā diabēta slimniekiem šis medikaments trūkst ASV un dažās Āzijas valstīs, bet arī Eiropā farmaceiti ir satraukti par medikamenta pieejamības pārrāvumiem. Diabēta slimniekiem šīs zāles ir dzīvību glābjošas, tādēļ vispirms tās pienāktos tieši šiem pacientiem.

Kāpēc Tu un es lietojam zāļu nosaukumu, kaut arī šis ir recepšu medikaments? Pirmkārt, tāpēc, ka internets ir pārpilns ar skaidrojumiem, anotācijām, lietošanas instrukcijām – ne tikai angļu, bet nu jau arī latviešu valodā. Visi tie, kas uzdod jautājumus, zina šim medikamentam vismaz divus, ja ne trīs nosaukumus. X un facebookā diskusijas un ieteikumi par šo medikamentu lietošanu jau pārpilnam atrodami arī latviešu valodā.

Kā jau teicu – mēdzu savus pacientus sūtīt pie endokrinoloģēm, kuru rīcībā ir vairāki labi preparāti, kas mazina svaru. Ir nepieciešams konsultēties ar savu ģimenes ārstu un savu endokrinologu par šādas terapijas nepieciešamību vai tieši otrādi – bīstamību. Nekad nevajag ticēt internetā iegādājamiem šo medikamentu analogiem.

Būtiski, ka medikaments svara mazināšanai darbojas tikai komplektā ar ēšanas apjoma mazināšanu un fizisku aktivitāšu vairošanu. Nav nekas labāks izdomāts cilvēka veselībai un svara mazināšanai kā ikdienas sportiskas nodarbības.