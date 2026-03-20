Ārsti vajā draugus e-veselībā, policisti publisko informāciju par mums savos čatos. Vai Latvijā vairs nepastāv datu drošība?

10:41, 20. marts 2026
Pērn Datu valsts inspekcija (DVI) saņēma 1034 sūdzības par personas datu apstrādes pārkāpumiem, tostarp atklātas nepamatotas e-veselības datu aplūkošanas, tērzētavā publiskoti policijas rīcībā esoši dati, prettiesiska darbinieku videonovērošana atpūtas telpā un citi, liecina DVI 2025. gada darbības pārskats.

Inspekcija pērn veica 1396 pārbaudes, tostarp 266 gadījumos sāka padziļinātas pārbaudes, kurās konstatēja 143 pārkāpumus. 62 gadījumos piemēroti korektīvie līdzekļi, 50 gadījumos pārkāpumi novērsti pārbaudes gaitā un 17 lietas izbeigtas kā maznozīmīgas.

Inspekcija norāda, ka pārbaudes lietu skaita pieaugums skaidrojams ar iedzīvotāju pieaugošo uzmanību datu drošībai. Sūdzības pārsvarā attiecas uz individuāliem gadījumiem, nevis sistemātiskiem pārkāpumiem, norāda DVI.

Pērn visbiežāk saņemtas sūdzības par personas datu apstrādi sociālajos medijos un interneta vietnēs. Otrā biežākā joma ir videonovērošana, kur nereti netiek ievērotas prasības par informēšanu vai ir filmēta plašāka teritorija, nekā nepieciešams.

Tāpat pieauga sūdzību skaits par datu apstrādi valsts iestāžu informācijas sistēmās. Šajā jomā saņemtas 125 sūdzības, tostarp par nepamatotu piekļuvi datiem e-veselības sistēmā.

Kopumā DVI 62 gadījumos piemēroja korektīvos līdzekļus, bet administratīvo pārkāpumu lietās pieņēma septiņus lēmumus, piecās no tām piemērojot naudas sodus par datu regulas pārkāpumiem. Administratīvo pārkāpumu lietās piemēroti naudas sodi 326 400 eiro apmērā, sodu apmēri svārstījās no 150 līdz 300 000 eiro.

Izskatot lietas par e-veselības sistēmā īstenoto personas datu apstrādi, DVI konstatēja, ka ārstniecības personas izmantojušas sistēmu, lai personiskos nolūkos aplūkotu ierakstus par savu ģimenes locekļu un citu personu, tostarp kolēģu, veselības stāvokli.

Šajos gadījumos tika fiksēti datu regulas pārkāpumi un lielākajā daļā lietu ārstniecības personām piemēroti korektīvie līdzekļi un izteikti rājieni, bet vienā gadījumā administratīvais naudas sods sasniedza 250 eiro.

Savukārt lietā par Valsts policijas informācijas sistēmās īstenoto personas datu apstrādi DVI atklāja, ka policijas amatpersona ieguva trešās personas datus un vēlāk tos publicēja slēgtā “Discord” tērzētavā. Par pārkāpumiem šajā gadījumā piemērots naudas sods 150 eiro apmērā.

DVI saņēma arī informāciju par iespējamu prettiesisku personas datu apstrādi darba vietā, kur videonovērošanas kamera bija uzstādīta darbinieku atpūtas telpā.

Kā vēstīts, DVI pērn rudenī piemēroja 300 000 eiro sodu “ZZ Dats” saistībā ar 2024. gadā konstatēto pašvaldību datu noplūdi, bet uzņēmums lēmumu pārsūdzējis tiesā.

