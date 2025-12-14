Zelenskis ieradies Berlīnē: ķermeņa valodas eksperti lēš, kāds varētu būt sarunu iznākums 0
Berlīnē oficiāli sākusies prezidenta Volodimira Zelenska vadītās Ukrainas delegācijas tikšanās ar ASV prezidenta Stīva Vitkova un Džareda Kušnera sūtņiem, kurā plānots apspriest Krievijas kara pret Ukrainu izbeigšanas plāna punktus. Par sarunu sākumu ziņo Ukrainas prezidenta Telegram kanāls, kur tika publicēti pirmie sarunu attēli, vēsta dialog.ua.
Fotoattēlā redzams Zelenska apskāviens ar Vitkofu, kā arī Ukrainas līdera rokasspiediens ar Kušneru.
Spriežot pēc smaidiem ASV delegācijas pārstāvju sejās, viņi ir labā garastāvoklī.
No Ukrainas puses sarunās piedalās ne tikai Zelenskis, bet arī Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs un Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieks Andrijs Gnatovs. Sanāksmē piedalās arī Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, kurš Ukrainas delegācijas sastāvā sēdēja blakus Zelenskim. Šāda Vācijas valdības vadītāja attieksme no ķermeņa valodas speciālistu puses tiek vērtēta kā liecība, pierādījums, ka viņi plāno aizstāvēt Ukrainas nostāju sarunu ietvaros.
Pirms sarunu sākuma Zelenskis publicēja ierakstu, kurā paziņoja, ka Ukrainas puse rūpīgi strādā pie katra projekta punkta, un pauda cerību uz konstruktīvu darbu no partneru puses.
“Mēs esam sākuši tikšanos,” sociālajā tīklā “Facebook” pavēstīja Zelenskis, publicējot fotogrāfijas, kurās redzama Ukrainas delegācija, kurai pievienojies Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, un ASV pārstāvji, to vidū Vitkofs, Kušners un NATO spēku virspavēlnieks Eiropā ASV ģenerālis Aleksuss Grinkevičs.