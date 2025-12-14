VIDEO. Sauriešos jauns vīrietis uzsāk ielu mākslas karjeru — un policijas acu priekšā to arī noslēdz 0

Ropažu novada pašvaldības policija savā “Facebook” lapā publiskojusi video un aprakstu par kādu vēlā vakara incidentu Sauriešos, kur jauns vīrietis nolēmis kļūt par vietējo “Banksiju”.

Videonovērošanas centrā tika pamanīts, ka sabiedriskā transporta pieturvietā kāds vīrietis sācis apzīmēt informatīvās izkārtnes. Uz notikuma vietu nosūtītā policijas ekipāža vīrieti sastapa vēl notikuma vietā.

Viņš nenoliedza izdarīto, atklājot, ka vienkārši esot “gribējis atcerēties jaunību”. Policijas darbinieki ar viņu veica profilaktiskas pārrunas, un, kā norāda dienests, pēc policijas “iedrošinājuma” jaunais mākslinieks nolēmis karjeru beigt un visus uzrakstus nodzēst uz vietas.

Pašvaldības policija uzsver, ka šādi pārkāpumi tiek fiksēti regulāri, un atgādina — sabiedriskās vietas nav vieta radošās pašizpausmes izpausmēm uz sveša īpašuma.

