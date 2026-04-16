"Mums noteikti jābūt gataviem!" Eksperte: Haoss un spriedze Krievijā tikai pieaugs
Lolita Čigāne, Ārlietu Ministrijas civilā eksperte Ukrainā, “Eiropas Kustība Latvijā” viceprezidente, TV24 raidījumā “Preses klubs” stāsta par notiekošo Krievijā.
“Es domāju, mums noteikti ir jābūt gataviem, un, diemžēl, agresora valstī mums kaimiņos haoss tikai pieaugs, spriedze pieaugs. Jo, lai gan, piemēram, šobrīd ir ļoti pieaugušas naftas cenas un daudzi sagaidīja, ka Krievija ļoti veiksmīgi spēs papildināt savu budžetu, lai arī karotu. Tas, ko mēs redzam, ir tas, ka, piemēram, Krievijā šobrīd ir uzlikts naftas eksporta aizliegums. Tas nozīmē, ka benzīna trūkst, un tas rada spriedzi,” ēterā stāsta eksperte.
L. Čigāne norāda, ka šobrīd tā ir sociāla spriedze, bet tā ļoti ātri var pāraugt politiskā spriedzē.
