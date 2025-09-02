ASV prezidenta Donalda Trampa sacītais par Putinu nepārsteidz! Šos vārdus viņš jau vienreiz teica… 0
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien paziņoja, ka ir “ļoti vīlies” Krievijas diktatorā Vladimirā Putinā.
Intervijā radio otrdien ASV prezidents uzsvēra dziļu vilšanos par faktu, ka Putins nespēj vienoties par mieru Ukrainā.
“Esmu ļoti vīlies prezidentā Putinā,” Skota Dženingsa radio raidījumā sacīja Tramps, atbildot uz jautājumu, vai viņš jūtas nodots, runājot par Putina rekciju pēc samita Aļaskā.
“Mums bija lieliskas attiecības, es esmu ļoti vīlies,” atzina ASV prezidents. Viņš arī piebilda, ka viņa administrācija plāno veikt dažas darbības, lai samazinātu nāves gadījumu skaitu Ukrainā, bet nesniedza sīkāku informāciju.
Intervijā Trampam arī tika jautāts, vai viņš ir noraizējies par Ķīnas un Krievijas attiecībām.
ASV prezidents sacīja: “Es nemaz neesmu noraizējies (..) Mums ir visspēcīgākā armija pasaulē, un viņi nekad neizmantos savu militāro spēku pret mums, ticiet man, tas būtu vissliktākais, ko viņi jebkad varētu izdarīt.”