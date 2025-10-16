Foto: EPA/SCANPIX

ASV prezidents Tramps paziņo, ka šobrīd runā ar Putinu – sarunas temats Ukraina?

19:33, 16. oktobris 2025
ASV prezidents Donalds Tramps savā sociālās saziņas vietnē “Truth Social” pavēstījis, ka tieši šobrīd runā ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.

“Es tagad runāju ar prezidentu Putinu. Saruna notiek, tā būs ilga. Es ziņošu par tās saturu pēc tās beigām, tāpat kā prezidents Putins,” paziņoja Tramps.

Kā zināms, rīt Trampam paredzēta tikšanās ar Ukrainas līderi Volodimiru Zelenski.

Ārvalstu mediji ziņo, ka sarunā starp Trampu un Putinu uzmanība tiks pievērsta arī karam Ukrainā.

Iepriekš Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs ziņoja, ka Putins šovakar varētu rīkot starptautisku telefonsarunu, taču viņš neprecizēja, ar ko saruna notiks.

Tramps vēlas izveidot fondu Ukrainas atbalstam

ASV prezidents Donalds Tramps ir uzdevis finanšu ministram Skotam Besentam sagatavot plānu, lai izviedotu īpašu fondu Ukrainas atbalstam, kas tiktu finansēts no Ķīnai piemēroto muitas tarifu nestajiem ieņēmumiem, vēstīja laikraksts “The Telegraph”.

Oficiāli Baltais nams vēl nav apstiprinājis darbu pie šī fonda izveides.

Laikraksts, atsaucoties uz informācijas avotiem, norāda, ka Besentam plāns par šāda fonda izveidi saviem Eiropas kolēģiem jāiesniedz pirms piektdien Vašingtonā paredzētās Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanās ar Trampu.

“The Telegraph” vēsta, ka plāns paredz noteikt 500% muitas tarifus Ķīnai, ja tā nepārtrauks Krievijas naftas importu. Ieņēmumi no šiem nodokļiem tad tiktu novirzīti tā dēvētajam Ukrainas uzvaras fondam, lai iegādātos ieročus Ukrainas vajadzībām.

Tramps jau iepriekš vairākkārt uzsvēris, ka ASV cenšas ātri izbeigt karu Ukrainā un ka Savienotās Valstis tieši nefinansēs Ukrainu. Pēdējā laikā ASV administrācijas retorika attiecībā uz karu Ukrainā ir mainījusies, Trampam apsūdzot Krieviju, ka tā nevēlas mieru.

