“Atdzīvināsim šīs brīnišķīgās tradīcijas!” Putins aicina Krievijas ģimenes radīt astoņus bērnus

“Putins mudina krievu ģimenēs radīt astoņus bērnus. Krievija saskaras ar “visgrūtākajiem demogrāfiskajiem izaicinājumiem”, un, lai tos pārvarētu, ir jāatjauno daudzbērnu ģimeņu tradīcijas,” tā soctīkla vietnē “X” raksta ārvalstu medijs “NEXTA”, atsaucoties uz šo otrdien, 28.novembrī, izskanējušo Krievijas prezidenta Vladimira Putina paziņojumu.

“Daudzās Krievijas tautās “ir saglabājušās stipras, vairāku paaudžu ģimenes tradīcijas, kurās tiek audzināti četri, pieci vai vairāk bērnu,” tā sacījis Putins, uzstājoties Pasaules krievu tautas padomes sanāksmē. Viņš atgādināja, ka vēl pirms dažām paaudzēm ģimenēs bija pa septiņiem, astoņiem vai pat vairāk bērniem.

“Saglabāsim un atdzīvināsim šīs brīnišķīgās tradīcijas. Daudzbērnu un daudzbērnu ģimenei jākļūst par normu, par dzīvesveidu visām Krievijas tautām,” tā pēc Putina runas citēja Kremļa preses dienests, raksta “NEXTA”.

Putin urged Russian families to have eight children

Russia is facing “the most difficult demographic challenges,” and to overcome them, it is necessary to revive the tradition of large families, Putin said Tuesday.

Many peoples of Russia “retain the tradition of a strong,… pic.twitter.com/eLRrVwEXk7

