Dace Bumbiere, "Planētas Noslēpumi"

1920. gadā astronoms Edvīns Habls konstatēja, ka redzamajā Visumā galaktikas un pat veseli to sabiezējumi attālinās cits no cita, un viņa atklājums rezultātā aizveda zinātniekus līdz patlaban spēkā esošajai Visuma izplešanās ainai, kas paredz to, ka par šo procesu atbildīga noslēpumainā tumšā enerģija – hipotētiska enerģijas forma, kas vienmērīgi aizpilda izplatījumu un veido vismaz 70% Visuma.

Tiesa, par tādas enerģijas reālo eksistēšanu vienmēr bijušas lielas šaubas, tostarp arī pašam Einšteinam. Un nesen dāņu pētnieki no Kopenhāgenas universitātes no leģendārā vienādojuma izņēma tumšo enerģiju, lai ar datormodelēšanas palīdzību pavērotu, vai Visums spēs izplesties arī bez tās. Rezultāti apliecināja, ka Visuma izplešanās saistīta ar tumšo matēriju, kurai piemīt noteikts magnētiskais spēks. Jaunais atklājums var kardināli mainīt spēkā esošo Visuma izpratni.

Visi, kuri interesējas par Visuma iekārtojumu, zina, ka tikai 5% tā veido cilvēcei zināmas matērijas. Vēl ceturtdaļu veido tumšā matērija – noslēpumaina substance, par kuru vēl joprojām zināms ļoti maz, jo tā nav novērojama tiešā veidā. Bet atlikušās divas trešdaļas ir vēl noslēpumainākā tumšā enerģija, kas tad arī liek mums zināmajam Visumam izplesties aizvien pieaugošā ātrumā. Var piebilst, ka patlaban tumšās enerģijas esamību apstiprina pētījumi saistībā ar relikto jeb silto starojumu, kas radies agrīnajā Visumā un kas vienmērīgi piepilda izplatījumu.

Astrofiziķi secinājuši, ka reliktajā starojumā novērojami traucējumi vienā no pasaules uzbūves fundamentālajām īpašībām, ko neparedz tā dēvētais Standarta modelis. Pētnieki pauduši uzskatu, ka tumšā matērija un tumšā enerģija pārkāpj tā dēvēto telpiskās paritātes principu, kas varētu norādīt uz to, ka eksistē kāda noteikta “jaunā fizika”.

Un vēl viens arguments par labu nepieciešamībai pārskatīt mūsdienu priekšstatus par Visumu kļuvis zināms no 2019. gadā veiktā dienvidafrikāņu pētnieku darba. Tajā jau izvirzīts pieņēmums, ka nekādas tumšās enerģijas tomēr nav, jo pamatā jau pati hipotēze par neiedomājamā ātrumā vienai no otras prom lidojošām galaktikām balstīta “melīgos minējumos un nekorektos aprēķinos”. Proti, lai to visu varētu kaut vai puslīdz pierādīt, tomēr esot vēl nepieciešami krietni vien pamatīgāki un kvalitatīvāki reliktā starojuma novērojumi.

Un dāņu pētnieku grupa, uzturot sarunu par “jauno fiziku”, jau vispār no vienādojumiem izņēmuši laukā tumšo enerģiju. Viņi savā darbā pārbaudīja modeli, kas pauž, ka Visuma izplešanās patiesībā notiek tumšās enerģijas matērijas dēļ, jo tajā dominē kāds ļoti īpašs magnētiskā spēka tips. Dāņu pētnieki tumšajai matērijai “piešķīruši” vēl vairākas īpašības, ar kuru palīdzību tā var veikt tiešu iedarbību uz kosmosa izplešanos (proti, it kā tumšās enerģijas vietā). Un saistībā ar to, ka pēdējo nav iespējams izmērīt un lielākais vairākums tās raksturojumu vienkārši nav zināms, šī jaunā teorija itin nemaz neizskatoties sadomāta.

Viens no pētījuma autoriem Stīns Hansens paudis, ka, iespējams, tumšajai matērijai piemīt kāda noteikta īpašība, kas varētu būt analoģiska magnētismam. Tādējādi kaut kas līdzīgs tam, kas notiek ar parastajām daļiņām, var notikt arī Visumā, kad viss atrodas kustībā un rada magnētismu, vai arī tad, kad magnēti vai nu pievelk, vai atgrūž citus magnētus. Un Hansens secina: “Šo pastāvīgo tumšās matērijas izplešanos, iespējams, izraisa kaut kāds magnētiskais spēks…”

Pētījuma gaitā tā veicēji izstrādāja datormodeli, kas sevī iekļāva dažādus mainīgos, piemēram, gravitāciju, Visuma izplešanās ātrumu un nezināmo spēku X, kas izpleš kosmosu un ir tumšās enerģijas pamats. Pieņemot, ka tumšās enerģijas daļiņām piemīt īpašs magnētiskā spēka tips, šis datormodelis uzrādīja, ka šim spēkam būs tieši tāda pati ietekme uz Visuma izplešanos, kāda patlaban piemīt tumšajai enerģijai.

Ņemot vērā to, ka šā pētījuma gaitā gūtie rezultāti var kardināli mainīt mūsdienu priekšstatus par Visumu, astrofiziķi savos secinājumos centās būt maksimāli piesardzīgi, tāpēc norādīja, ka “vēl ir nepieciešami papildu pierādījumi, kas gūti ievērojami dziļākos pētījumos, lai varētu pilnībā apstiprināt tagad gūtos secinājumus”. Un, ja turpmākie pētījumi apstiprinās dāņu pētnieku gūtos datus, visdrīzāk, nāksies atvadīties no tumšās enerģijas, jo būs izrādījies, ka tās eksistēšanai zūd absolūti jebkāda jēga.