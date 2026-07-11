Foto: @edamskaisti Instagram

Deserts ar raksturu: svaigā Čedaras siera kūkas recepte – uzdrīksties pamēģināt! 0

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LA.LV
8:48, 11. jūlijs 2026
Receptes

Receptes autore Māra Ziemele (@edamskaisti) šo svaigo jeb “necepto” Čedaras siera kūku sociālajos medijos dēvē par savu trīs gadus loloto ideju un īstu autordarbu. Ilgi attīstīta un pārdomāta garšu kombinācija – krēmīgs, nedaudz neierasts deserts ar izteiktu raksturu un interesantu saldeni-sāļu noti. Izmēģini arī Tu!

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Kūkas pagatavošanai būs nepieciešamas šādas sastāvdaļas:

Pamatnei:
* 170–180 g cepumu (auzu pilngraudu, bezcukura vai citi jūsu iecienītie)
* 2 ēdamkarotes riekstu sviesta
* pāris ēdamkarotes piena

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Virskārtai:
* 500 g krēmsiera vai Mascarpone
* 3 ēdamkarotes krējuma
* 100 ml piena
* 150 g rīvēta nogatavināta Čedaras siera
* saldinātājs pēc garšas
* 1 tējkarote vaniļas ekstrakta
* 1,5 ēdamkarotes želatīna + ūdens

*Recepte paredzēta 18–20 cm diametra kūkai. Lielākai kūkai sastāvdaļu daudzumu palielina proporcionāli.

Laiks gatavot!

1. Kūkas formu izklāj ar pārtikas plēvi. Želatīnu aplej ar ūdeni un atstāj uzbriest.

2. Cepumus sasmalcina, sajauc ar riekstu sviestu un pienu, līdz veidojas viendabīga masa. To ar mitrām rokām izlīdzina formā, veidojot nelielas maliņas, un liek ledusskapī atpūsties.

3. Katlā liek krēmsieru vai “Mascarpone”, pievieno krējumu un pienu, un karsējot maisa līdz masa kļūst viendabīga. Pakāpeniski iemaisa Čedaras sieru un turpina maisīt, līdz tas pilnībā izkūst. Masu neuzvāra. Kad tā kļuvusi karsta un viendabīga, noņem no uguns.

4. Iemaisa saldinātāju un vaniļu, pēc tam pievieno izkausētu želatīnu. Masu atdzesē līdz tā kļūst remdena.

5. Lej uz sagatavotās pamatnes un liek ledusskapī uz vairākām stundām vai uz nakti, līdz kūka pilnībā sastingusi.

6. Pēc vēlmes dekorē ar izkausētu balto šokolādi vai citām piedevām.

Lai labi garšo!

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