Atklāts jauns sporta klubs t/c Teika Plaza
Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201, šā gada 15.septembrī durvis vēris jauns MyFitness sporta klubs. Aptverot gandrīz 2500 m² klubā apvienots viss, kas nepieciešams mūsdienīgam un daudzveidīgam treniņam – moderns aprīkojums, plašs grupu nodarbību klāsts un iespējas atpūtai pēc fiziskajām aktivitātēm.
Kluba trenažieru zāle aprīkota ar Technogym trenažieriem un brīvajiem svariem, nodrošinot profesionāla līmeņa treniņa iespējas dažādām muskuļu grupām. Technogym aprīkojums ir pirmā izvēle olimpiskajās spēlēs un pasaules līmeņa sportistu vidū, tādējādi apliecinot tā nevainojamo kvalitāti. Grupu nodarbību grafikā iekļautas gan MyFitness koncepta nodarbības, gan klasiskie treniņi, kas piemēroti dažādiem sagatavotības līmeņiem. Pēc treniņa ikviens kluba apmeklētājs var atpūsties saunā, kas ir neatņemama MyFitness klubu sastāvdaļa.
Inna Alne, MyFitness Latvija vadītāja: “MyFitness turpina attīstīt savu klubu tīklu ar mērķi padarīt fiziskās aktivitātes pieejamas ikvienam, neatkarīgi no vecuma un pieredzes sportā. Teika Plaza atrašanās vieta ir stratēģiski nozīmīga – tā nodrošina ērtu piekļuvi Teikas, Juglas, Mežaparka, Čiekurkalna un Mežciema iedzīvotājiem, veicinot aktīvu dzīvesveidu tieši tur, kur cilvēki dzīvo un strādā.”
Sekojot jaunākajām fitnesa tendencēm, MyFitness Teika Plaza piedāvās arī inovatīvas treniņu zonas un atjaunošanās iespējas. Starp tām ir Fusion Pilates – lielākā šāda veida studija Baltijā, kas apvieno pilates un fitnesa elementus, pievēršot īpašu uzmanību stājai un mobilitātei, kā arī Booty Zone – specializēta zona, kas veltīta sēžas muskuļu stiprināšanai. Savukārt jaunajā Recovery zonā iespējams izmantot modernās masāžas un atjaunošanās tehnoloģijas, kas palīdz relaksēties un paātrina muskuļu atjaunošanos.
Atsevišķa uzmanība veltīta arī uztura sadaļai – klubā pieejama MyFitness EATS līnija ar sabalansētām uzkodām un brokastīm, kā arī veselīgs MyFitness smūtiju bārs ar gardiem dzērieniem un uzkodām enerģijai un atjaunošanās procesam pēc treniņa.
Diāna Dmitrijeva, t/c Teika Plaza vadītāja:“MyFitness ienākšana tirdzniecības centrā Teika Plaza ir nozīmīgs un ilgi gaidīts solis, kas mūsu centrā ienes jaunu enerģiju un plašākas iespējas. Teikas un tuvējo rajonu iedzīvotājiem tas nozīmē ērtu, mūsdienīgu un daudzpusīgu vidi, kurā apvienot ikdienas iepirkšanos ar aktīvu dzīvesveidu. Mēs vēlamies, lai Teika Plaza kļūtu par dinamisku un iedvesmojošu vietu, kur ikdienas steigā nav jāatsakās no sevis – gluži pretēji, šeit iespējams atrast līdzsvaru starp ikdienas darbiem un rūpēm par fizisko labsajūtu. MyFitness atklāšana ir svarīgs un iedvesmojošs solis mūsu centra attīstībā, padarot to par īstu aktīvās dzīves epicentru Teikas apkaimē.”