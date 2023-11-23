Ātri pagatavojami, sātīgi un pikanti – salāti ar ķirštomātiem un garšaugiem 0
Ātri pagatavojami sātīgi un pikanti salāti ar sezonas garšaugiem un olīvām.
Sastāvdaļas
500 g jauno kartupeļu
16–20 ķirštomātu
50 g melno olīvu bez kauliņiem
4 sīksīpoli
2 ēdamkarotes sakapātas piparmētras
2 ēdamkarotes sakapāta koriandra
2 ēdamkarotes sakapātu pētersīļu
Mērcei:
1 citrona sula
3 ēdamkarotes olīveļļas
sāls, pipari
Pagatavošana
Kartupeļus vāra lielā daudzumā sālsūdens 15 minūtes, līdz kļūst mīksti. Notecina, nedaudz atdzesē, novelk miziņu un pārgriež uz pusēm vai četrās daļās. Ķirštomātus pārgriež uz pusēm, melnās olīvas rupji sakapā, sīksīpolus sagriež plānās ripiņās.
Sajauc visas salātu sastāvdaļas, pārlej mērci, kas pagatavota no citrona sulas, olīveļļas, pipariem un sāls.