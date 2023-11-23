Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Ātri pagatavojami, sātīgi un pikanti – salāti ar ķirštomātiem un garšaugiem 0

Ātri pagatavojami sātīgi un pikanti salāti ar sezonas garšaugiem un olīvām.

Sastāvdaļas

Kokteilis
500 g jauno kartupeļu
16–20 ķirštomātu
50 g melno olīvu bez kauliņiem
4 sīksīpoli
2 ēdamkarotes sakapātas piparmētras
2 ēdamkarotes sakapāta koriandra
2 ēdamkarotes sakapātu pētersīļu

Mērcei:

1 citrona sula
3 ēdamkarotes olīveļļas
sāls, pipari

Pagatavošana

Kartupeļus vāra lielā daudzumā sāls­ūdens 15 minūtes, līdz kļūst mīksti. Note­cina, nedaudz atdzesē, novelk miziņu un pārgriež uz pusēm vai četrās daļās. Ķirštomātus pārgriež uz pusēm, melnās olī­vas rupji sakapā, sīksīpolus sagriež plā­nās ripiņās.

Sajauc visas salātu sastāv­daļas, pārlej mērci, kas pagatavota no citrona sulas, olīveļļas, pipariem un sāls.

