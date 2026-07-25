Vecrīgas tukšās ielas ārkārtas situācijā
Vecrīgas tukšās ielas ārkārtas situācijā
Foto: Karīna Miezāja/LA.LV

“Es esmu vienīgais izdzīvojušais.” Vīrietis apgalvo, ka 2027. gadā uz Zemes vairs nebūs neviena cilvēka 0

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LA.LV
11:22, 25. jūlijs 2026
Stāsti Izpēte

Pilnīgi tukšas pilsētas, pamesti stadioni un neviena cilvēka pat pasaules slavenākajās tūristu vietās. Jau vairākus gadus spānis Havjers, kurš sociālajos tīklos pazīstams ar segvārdu @unicosobreviviente jeb “vienīgais izdzīvojušais”, publicē video, kuros apgalvo, ka ir nokļuvis 2027. gadā, kad cilvēce ir izzudusi un viņš palicis vienīgais dzīvais cilvēks uz Zemes.

Par neparasto stāstu raksta “Daily Star”.

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Savos video Havjers redzams pilnīgi tukšās pilsētās, stadionos un tūristu iecienītās vietās. Viņš filmējis pamestas ielas, lielveikalus, muzejus un pat slaveno Pizas torni, turklāt nevienā no kadriem nav redzami citi cilvēki.

Vīrietis publicējis ierakstus no Londonas, kur viens pats staigā pa “Arsenal” stadionu “Emirates”, viesojas “Chelsea” mājvietā “Stamford Bridge”, kā arī apmeklē Nacionālo galeriju, Kamdenas rajonu un parlamenta ēkas.

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Viņš devies arī uz Parīzi, apgalvojot, ka Francijas galvaspilsētā pavadījis 11 dienas pilnīgā vientulībā. Citos video redzamas tukšas šosejas, braucieni ar motorlaivām un dažādi citi ceļojumi.

Daži no viņa video guvuši vairākus miljonus skatījumu, taču daudzi lietotāji pret šiem apgalvojumiem izturas skeptiski.

“Ja tu tiešām esi 2027. gadā, kurš uzvarēja 2026. gada Pasaules kausā?” jautā viens no komentētājiem.

Savukārt cits ironizē: “Havjer, es tev nosūtīšu kosmosa kuģi. Paņem visu naudu, ko vari atrast.”

Īpašu uzmanību izpelnījies kāds video, kurā vīrietis apgalvo, ka no Luvras muzeja paņēmis Leonardo da Vinči slaveno gleznu “Mona Liza”, lai pierādītu, ka tiešām dzīvo pasaulē bez cilvēkiem. Citā ierakstā viņš demonstrē Pasaules kausa trofeju, kuru, kā pats apgalvo, atradis futbola zvaigznes Lionela Mesi mājās.

Tomēr skeptiķi norāda uz vairākām pretrunām. Dažās vietās redzamās reklāmas un citi elementi atbilst iepriekšējiem gadiem, turklāt nav skaidrs, kā pasaulē bez cilvēkiem joprojām darbotos elektrība, internets un citas infrastruktūras sistēmas.

Lai gan zinātnieki ir pierādījuši, ka relativitātes efekta dēļ laiks ekstremālos apstākļos var ritēt atšķirīgi, līdz šim nav zinātnisku pierādījumu tam, ka cilvēks varētu brīvi ceļot laikā vai nokļūt nākotnē, kurā cilvēce ir izmirusi.

Tas gan nav traucējis Havjera video kļūt par vieniem no apspriestākajiem “TikTok”, kur miljoniem skatītāju joprojām cenšas saprast – prasmīgi inscenēti kadri vai tomēr kaut kas vairāk?

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

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