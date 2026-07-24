“Kadirovs nekur nav pazudis!” Slaidiņš par draudiem NATO, Ukrainu un tukšu muldēšanu 0
Čečenijas vadītājs Ramzans Kadirovs atkal nācis klajā ar skaļiem paziņojumiem, aicinot Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu sākt militāras darbības pret NATO valstīm. Viņš apgalvojis, ka viņa kaujinieki esot gatavi piedalīties šādā uzbrukumā un viņus kavējot tikai pavēles trūkums.
Par Kadirova izteikumiem komentāru TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” sniedz NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš. Viņš norāda, ka Kadirovs “nekur nav pazudis” un turpina sev raksturīgo retoriku – demonstrēt lojalitāti Putinam un paziņot, ka viņa spēki esot gatavi doties jebkurā virzienā, kuru norādīs augstākais virspavēlnieks.
Pēc Slaidiņa teiktā, Kadirovs publiski runājis, ka viņa vienības “burtiski deg ar vēlmi” izpildīt jebkuru pavēli un esot gatavas virzīties tur, kur tās sūtīs Maskava.
Taču Slaidiņš šādus paziņojumus vērtē skeptiski.
“Tā ir tukša runāšana,” norāda Slaidiņš, atgādinot, ka līdzīgus skaļus solījumus Krievijas propagandas telpā varēja dzirdēt arī kara sākumā.
Viņš atgādina, ka Ukrainā Kadirova spēku faktiskā rīcība nereti būtiski atšķīrusies no skaļajiem paziņojumiem. Pēc Slaidiņa teiktā, “mēs redzējām, kā viņiem gāja Ukrainā ar visu virzīšanos”.
Viņš ironiski piebilst, ka brīžos, kad Ukrainas virzienā bija jāvirzās reāli, Kadirova kaujinieki bieži vien neesot bijuši tur, kur viņus gaidīja.
“Viņi vienkārši kaut kur pazuda pa ceļam,” saka Slaidiņš.
Viņa ieskatā Kadirova paziņojumi par gatavību uzbrukt NATO vairāk jāuztver kā propagandas un iekšpolitiskas lojalitātes demonstrēšana, nevis kā reāls militārs plāns. Šādi izteikumi palīdz uzturēt agresīvu fonu Krievijas informatīvajā telpā un parādīt Kadirovu kā īpaši uzticamu Putina sabiedroto.
Tomēr Slaidiņš uzsver, ka šādus draudus pilnībā ignorēt arī nevar. Tie parāda Krievijas kara retorikas līmeni un to, kā režīmam pietuvinātas personas mēģina pieradināt sabiedrību pie domas par arvien plašāku konfrontāciju ar Rietumiem.
Vienlaikus viņš norāda – starp skaļiem paziņojumiem un reālām spējām ir būtiska atšķirība. Kadirova retorika var skanēt bravūrīgi, taču Ukrainas kara pieredze rāda, ka “kadiroviešu” propagandas tēls ne vienmēr atbilst realitātei kaujas laukā.