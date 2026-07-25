Kāpēc pērkons reizēm ir tik skaļš, cik tālu iespēra zibens, kas tur sprāga? Skaidrojam šo dabas parādību īpatnības 0
Negaisa laikā pērkona dārdiens dažkārt ir tik spēcīgs, ka šķiet – nodreb mājas sienas un logi. Dažus zibens uzplaiksnījumus pavada tikai kluss un tāls rūciens, bet citi izraisa asu, gandrīz sprādzienam līdzīgu blīkšķi.
Šī atšķirība nav nejaušība – pērkona skaļumu nosaka vairāki atmosfēras procesi. Pērkons patiesībā ir skaņas vilnis, kas rodas pēc zibens izlādes.
Zibens ļoti īsā brīdī sakarsē apkārtējo gaisu līdz aptuveni 30 000 grādiem – tas ir apmēram piecas reizes vairāk nekā Saules virsmas temperatūra, tas skaidrots vietnē Popsci.com.
Tik milzīga temperatūras maiņa izraisa strauju gaisa izplešanos. Pēc tam gaiss ātri atdziest un saraujas. Šī straujā kustība rada triecienvilni, kuru cilvēka auss uztver kā pērkona dārdoņu.
Jo tuvāk notiek zibens izlāde, jo asāks un skaļāks ir pērkona troksnis.
Kāpēc viens pērkons ir skaļāks par citu?
Pērkona skaņu ietekmē ne tikai zibens spēks, bet arī apkārtējā vide. Kalnos, ielejās un vietās ar daudzām cietām virsmām skaņas viļņi atkārtoti atstarojas, radot ilgu, “ripojošu” pērkona dārdoņu.
Arī atmosfēras apstākļi var pastiprināt skaņu. Piemēram, temperatūras inversijas laikā virs aukstāka gaisa slāņa atrodas siltāks gaiss. Šādā situācijā skaņas viļņi var tikt daļēji “iesprostoti” starp zemes virsmu un siltā gaisa slāni, tāpēc pērkons šķiet daudz skaļāks.
Cik tālu var dzirdēt pērkonu?
Parasti pērkonu var dzirdēt aptuveni 15–25 kilometru attālumā, taču labvēlīgos apstākļos skaņa var aizceļot arī tālāk.
Savukārt zibens uzplaiksnījumu iespējams redzēt daudz lielākā attālumā nekā dzirdēt pērkonu. Naktī zibens gaismu reizēm var pamanīt pat vairāk nekā 160 kilometru attālumā, jo gaisma atmosfērā izplatās daudz efektīvāk nekā skaņa.
Ja dzirdi pērkonu, zibens jau ir pietiekami tuvu
Pērkona dzirdēšana nozīmē, ka negaisa mākonis atrodas pietiekami tuvu, lai zibens varētu radīt apdraudējumu. Bīstami ir tas, ka zibens var iespert arī ārpus tiešās lietus zonas – reizēm pat vairākus kilometrus tālāk no negaisa mākoņa.
Tāpēc drošākais princips ir vienkāršs: ja dzirdams pērkons, labāk doties telpās un neuzturēties atklātās vietās.
Kāpēc tuvs zibens skan kā sprādziens?
Zibens nav vienāds – dažādas izlādes var radīt atšķirīgu skaņu.
Spēcīgas zibens izlādes, īpaši tās, kas notiek lielās negaisa šūnās, izdala daudz enerģijas un rada īpaši skaļu triecienvilni.
Ja zibens iesper pavisam netālu, cilvēks dzird nevis garu dārdoņu, bet asu, skaļu “plīstošu” skaņu. Savukārt tālāks zibens rada zemāku, ilgstošu rūkoņu, jo skaņa līdz klausītājam nonāk pa dažādiem ceļiem un laikiem.