Foto: LETA

Interneta traucējumi “Maxima” veikalos līdz kaulam sadusmojuši pircējus 0

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LA.LV
6:26, 25. jūlijs 2026
Stāsti Pieredze

To, cik ļoti ikdienā paļaujamies uz internetu, nereti apzināmies tikai brīdī, kad tas pēkšņi pazūd. Dažas minūtes bez interneta var būt pietiekamas, lai apstātos norēķini, veidotos rindas un cilvēku pacietība ātri izsīktu. Tieši šādu situāciju piedzīvoja vairāki “Maxima” veikalu apmeklētāji, kuri savā pieredzē dalījās sociālo mediju platformā “Threads”.

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Sendija raksta: “Blakus mājas “Maximai” nobruka internets. Visas tantiņas dusmīgas, bļauj uz kasieriem, met produktus, kur pagadās, jo nevarēja samaksāt pašapkalpošanās kasēs un ir jāpagaida.

Es tiešām nesaprotu, kā tieši tas viņiem palīdz? Kasieri nav vainīgi, ka internets pazūd. Protams, man arī žēl, ka par savu zupu samaksāju 2x vairāk, bet uzvedās kā bērni, kuriem atsaka nopirkt konfekti.”
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Arī citi cilvēki komentāros norādīja, ka ar līdzīgām problēmām saskārušies “Maxima” veikalos.

Lelde raksta: “Dominas “Maxima” arī, visi gāja maksāt skaidrā naudā. “Maximas” karte nestrādā. Bija tādas labas rindas.”

Savukārt Elizabete uzskata, ka pircējiem pietrūcis skaidrojuma par notiekošo: “Saskāros ar šo pašu situāciju. Pirms manis cilvēki stāvēja pie pašapkalpošanās kasēm, skatoties uz viņiem, sapratu, ka kaut kas nedarbojās.

Kad tika uzdoti jautājumi kasierēm, vairākas reizes viņas vienkārši neatbildēja. Saprotu abas puses, bet tomēr var pateikt, ka diemžēl kaut kas ir noticis sistēmā un palīdzēt klientiem šo situāciju atrisināt, jo es arī biju neziņā, kuru karti pieņem, kuru nē, kur man stāvēt un kas vispār notiek.”

Tikmēr Ligita norāda, ka dusmas uz kasieriem nav attaisnojamas: “Bļaut uz kasieriem nevajag, bet es arī atstātu savu grozu un dotos prom, jo ko gan citu, ja nevar samaksāt? Vai man būtu jāiet izkrāmēt viss pa vietām?”

Uz pircēju sūdzībām reaģēja arī veikalu tīkla “Maxima” pārstāvji, skaidrojot, ka problēmas izraisījuši īslaicīgi tehniski traucējumi.

“Sveiciens! Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! Īslaicīgu tehnisku iemeslu dēļ veikalos bija traucēts interneta savienojums. Šobrīd tas ir atjaunots, un veikali, kā arī norēķinu kases darbojas ierastajā režīmā,” skaidro veikala pārstāvji.

Notikušais vēlreiz parādīja, cik lielā mērā ikdienas iepirkšanās kļuvusi atkarīga no digitālajiem risinājumiem.

Tiklīdz rodas tehniskas problēmas, tiek ietekmēta ne tikai norēķinu sistēmu darbība, bet nereti arī pircēju pacietība, lai gan paši veikala darbinieki šādas situācijas ietekmēt nevar.

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

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