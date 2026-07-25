Cilvēki iepērkas Krievijas zemo cenu veikalā &#8220;Mere&#8221;
Cilvēki iepērkas Krievijas zemo cenu veikalā “Mere”
Foto: Zane Bitere/LETA

“Pirms pieciem gadiem jau vajadzēja!” Latvieši diskutē par “Mere” veikalu slēgšanu; viedokļi dalās 0

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LA.LV
11:58, 25. jūlijs 2026
Viedokļi

LA.LV jau ziņojām, ka Latvijā tiks slēgti “Mere” veikali, jo to īpašnieks nonācis Eiropas Savienības (ES) sankciju sarakstā.

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Runa ir par Krievijas uzņēmēju Sergeju Šnaideru – mazumtirdzniecības veikalu tīkla “Mere” pārvaldītāja SIA “Latprodukti” īpašnieku. Finanšu izlūkošanas dienesta ieskatā, Šnaiders ir iekļauts sankciju sarakstā, jo materiāli vai finansiāli atbalsta darbības, kuras grauj vai apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

Kā norāda aģentūra LETA, Pēc “Firmas.lv” datiem, Latvijā ir 12 “Mere” veikali. Veikali ir Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Tukumā, Valkā un Ventspilī.

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Vienlaikus Šnaideram pastarpināti pieder Lietuvas “Valiente” filiāle Latvijā. Līdz 2025. gada 19. septembrim “Valiente”, kas pārvaldīja “Mere” tīklu Lietuvā, piederēja pieciem Krievijas pilsoņiem, tostarp Annai Šnaiderei (66%), Rustamam Kiližekovam (15%), Andrejam Šnaideram, kurš ir Šnaidera brālis, (12%), Jakovļevam (5%) un Veikulainenam (2%). Taču portāls “Delfi.lt” 2025. gada oktobra vidū ziņoja, ka Krievijas pilsoņi “Mere” veikalu Lietuvā operatorkompānijas īpašumtiesības ir nodevuši Spānijā reģistrētam uzņēmumam.

Tāpat LETA vēstīja, ka “Latprodukti” 2024. gadā strādāja ar 31,57 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 53% vairāk nekā 2023. gadā, taču uzņēmums cieta zaudējumus 71 841 eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš. Kompānijas 2025. gada finanšu rezultāti pagaidām nav publiskoti. Kompānija “Latprodukti” reģistrēta 2020. gadā, un tās pamatkapitāls ir 365 000 eiro, liecina “Firmas.lv” informācija. Uzņēmums pilnībā pieder Serbijā reģistrētai kompānijai “SKTrade DOO Beograd”, bet patiesais labuma guvējs ir Šnaiders.

Ko par “Mere” slēgšanu domā sabiedrība?

LA.LV novēroja, ka par “Mere” slēgšanu ļaudis aktīvi izteica viedokļus sociālajos medijos. Viedokļi ir dažādi – kāds bēdājas, jo tur varēja iepirkties par daudz mazākām naudām, taču citiem vienalga, jo šo veikalu neapmeklēja. Vienlaikus ir arī “pa vidu” varianti – daži soctīklotāji norādīja, ka uz “Meri” devās tikai pēc atsevišķām precēm. Lūk, ko runā internetā!

LA.LV Aptauja

Kā vērtē "Mere" slēgšanu?

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