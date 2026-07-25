“Nenormāli garšīgi!” “Rimi” pircēji “lauž krēslus” par jauno akciju – lieliska atlaide vai mākslīgs triks? 0
Sociālajos tīklos uzmanību piesaistījis kādas pircējas ieraksts par ķiršu cenu “Rimi” veikalā. Viņa publicējusi foto ar tumšajiem saldajiem ķiršiem, kuriem norādīta akcijas cena – 3,49 eiro kilogramā, iepriekšējās 6,99 eiro vietā.
“Rimčikā kaut kāda crazy akcija ķiršiem, nu neēēnormāli garšīgi,” raksta ieraksta autore, atzīmējot arī “Rimi Latvija”.
Attēlā redzams, ka cena zīmēta kā 50% atlaide – “Ķirši tumši Sweet, kg”, izcelsmes valsts Grieķija. Pircēja savu atradumu pasniedz kā labu iespēju tiem, kam ķirši garšo, taču parasti šķiet pārāk dārgi.
Komentāros cilvēki reaģē ar humoru un interesi. Kāda komentētāja raksta: “Ooo! Galvenais tagad atkal nepārēsties, kā man tas gadījās ar zemenēm.”
Ieraksta autore atbild, ka pati arī baidās, ka “nemāk apstāties”, bet citi jau sāk plānot došanos uz veikalu. “Ļoti gardi, pērku gandrīz katru dienu,” piebilst vēl kāda komentētāja.
Daļa komentētāju pat lūdz paņemt ķiršus arī viņiem. Kāds jokojot raksta: “Paņem priekš manis ar kādu kg… paldies.” Uz to autore atbild ar joku attēlu “On my way”, radot iespaidu, ka ķiršu medības varētu sākties tūlīt.
Tomēr ne visi komentāros ir vienisprātis, ka šī ir īpaša akcija. Kāds norāda, ka līdzīgu cenu esot redzējis arī “Maxima” veikalos, un pauž viedokli, ka tā varētu būt mākslīgi radīta akcija, uz kuru cilvēki “iekrīt”.
“Pa tādu cenu Maxima skatījos visu laiku ir – uztaisa mākslīgu akciju un cilvēki iekrīt,” raksta komentētājs.
Autore gan atbild, ka viņa citviet šādus ķiršus nav redzējusi un konkrētajā gadījumā runa esot par saldajiem ķiršiem. Diskusijā parādās arī salīdzinājums ar “skābajiem ķiršiem” iepakojumā, kuri citviet maksājuši 2,49 eiro par 500 gramiem jeb 4,98 eiro kilogramā.
Kāda komentētāja jautā, vai konkrētie ķirši nav skābie, bet autore atbild īsi: “Šie saldi.”
Vēl kāds komentētājs piebilst, ka pirms nedēļas “īsta akcija” bijusi “Maxima” – 1,99 eiro kilogramā. Citi savukārt secina, ka līdzīgas cenas dažādos veikalos mēdz parādīties, bet jautājums ir par to, cik labi un saldi konkrētie ķirši patiesībā ir.
Šādas diskusijas labi parāda, cik jūtīgi pircēji kļuvuši pret cenu zīmēm un akcijām. Vieniem 3,49 eiro kilogramā par saldajiem ķiršiem šķiet labs atradums, citi uzreiz salīdzina ar konkurentu piedāvājumiem un jautā, vai atlaide tiešām ir tik izdevīga, kā izskatās.
Vienlaikus komentāros redzams arī cits aspekts – sezonas ogas joprojām ir pirkums, kas daudziem saistās ar nelielu prieku. Ja ķirši ir saldi, tumši un sulīgi, cena bieži vien kļūst par tikai vienu daļu no stāsta.
Kā atpazīt, kuri ķirši būs garšīgi?
Izvēloties ķiršus, vispirms jāpievērš uzmanība to izskatam. Labiem saldajiem ķiršiem jābūt stingriem, spīdīgiem un piesātinātā krāsā. Tumšāki ķirši bieži vien ir saldāki, taču tas atkarīgs arī no šķirnes.
Kātiņiem vēlams būt zaļiem un svaigiem. Ja kātiņi ir sausi, brūni vai viegli krīt nost, ķirši var būt ilgāk stāvējuši.
Ogas nedrīkst būt mīkstas, ieplaisājušas vai mitras. Ja kastītē redzama sula, saburzītas ogas vai pelējuma pazīmes, labāk izvēlēties citu iepakojumu vai kasti.
Ja iespējams, uzmanīgi paskaties arī apakšējās ogas – reizēm augšā ķirši izskatās skaisti, bet apakšā tie jau ir saspiesti.
Smaržai jābūt svaigai un patīkamai. Skābena, rūgstoša vai “vīnam līdzīga” smarža var liecināt, ka ogas sāk bojāties.
Kas ķiršos ir veselīgs?
Ķirši satur ūdeni, šķiedrvielas, kāliju, C vitamīnu un dažādus antioksidantus. Tie ir labs sezonas našķis, īpaši tad, ja gribas kaut ko saldu, bet ne konfektes vai cepumus.
Tumšie ķirši satur arī antociānus – augu savienojumus, kas piešķir ogām tumšo krāsu. Tieši tāpēc tumši sarkanas un gandrīz melnas ogas bieži tiek uzskatītas par vērtīgām uzturā.
Ķirši var palīdzēt dažādot ikdienas ēdienkarti, pievienojot tos brokastu putrai, jogurtam, salātiem vai ēdot kā desertu.
Cik daudz ķiršu dienā ieteicams apēst?
Veselam pieaugušam cilvēkam saprātīga porcija ir apmēram viena glāze ķiršu dienā – aptuveni 150 līdz 200 grami. Tas ir gana, lai izbaudītu garšu un iegūtu vērtīgas uzturvielas, bet nepārspīlētu ar cukura un šķiedrvielu daudzumu.
Ja ir jutīgs kuņģis, vēdera pūšanās, cukura vielmaiņas problēmas vai ārsts ieteicis ierobežot augļus un ogas, ar ķiršiem labāk nepārspīlēt. Tie ir gardi, bet lielā daudzumā var radīt diskomfortu vēderā.
Un, kā sociālajos tīklos joko paši pircēji, svarīgākais ir laikus apstāties – īpaši tad, ja ķirši tiešām ir “neēēnormāli garšīgi”.