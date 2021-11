Pārbūvētajam auto aizmugurē jābūt lielai sarkanai trīsstūrveida zīmei “LGF-skylt” (lēnas kustības transportlīdzeklis). Foto: Zviedrijas ceļu administrācija

Zviedrijā jaunieši izmanto pārbūvētus auto, lai brauktu ar mopēda tiesībām Ieteikt







Gunta Neimane, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Auto no 15 gadiem, lai brauktu uz skolu? Zviedrijas jauniešiem, nokārtojot mopēda tiesības, ir tāda iespēja. Tas ir auto – tā saucamais A-traktors, kuram jābūt pārbūvētam, lai maksimālais pieļaujamais ātrums būtu 30 km/stundā, un jāiziet apskate.

Tā var būt parasta automašīna, tikai tai jābūt pārbūvētai.

Autovadītāja tiesības divās dienās

Vadītāja apliecības iegūšana A-traktoram (vecais nosaukums EPA-traktors) ir vienkārša: viena diena teorijas nodarbības, viena diena braukšana ar mopēdu, teorijas un braukšanas eksāmens.

2020. gadā reģistrēti 36 000 šādu transporta līdzekļu. Kopš 2016. gada A-traktoru skaits Zviedrijā ir palielinājies par 44% un ceļu satiksmes negadījumi pēdējā gada laikā – par 50%.

Visvairāk šādu transporta līdzekļu ir Zviedrijas ziemeļrietumos – rietumu Jētalandē, vismazāk Gotlandē.

Pirmie A-traktori Zviedrijā tika izmantoti jau 20. gadsimta 20. gados kā palīglīdzeklis lauksaimniecībā. Vārds “traktors” cēlies no latīņu valodas “trahere”, kas nozīmē “vilkt”, jo bija paredzēts cita transporta vai kāda aprīkojuma pārvietošanai/vilkšanai.

Sākotnēji tie pārsvarā tika izmantoti lauku apvidos, tagad tie pamazām aizvien vairāk redzami arī pilsētās. Aizmugurē tam ir liela sarkana trīsstūrveida zīme: “LGF-skylt” (saīsinājumā no “långsamtgående fordon”, kas tulkojumā no zviedru valodas nozīmē “lēnas kustības transportlīdzeklis”).

A-traktori izraisa sastrēgumus

No darba transporta tas kļuvis par pārvietošanās un izklaides līdzekli jauniešiem no 15 līdz 18 gadiem. Viedokļi par A-traktoru nepieciešamību krasi atšķiras – līdz pat ierosinājumam aizliegt A-traktorus.

No vienas puses, jauniešu mobilitāte, būt neatkarīgiem no vecākiem. No otras puses, pieaugošais satiksmes negadījumu skaits, auto radītais troksnis, A-traktoru vadītāju pulcēšanās vietās piemēslotā apkārtne, dusmas par aizkavēto satiksmi.

Lai gan ceļu satiksmes noteiktumos ir prasība: braucot ar A-traktoru, turēties pēc iespējas ceļa labajā pusē, kā arī, kavējot citu pārvietošanos, piestāt, lai palaistu garāmbraucējus.

Braukšana ar mopēdu atšķiras no braukšanas ar auto. Daudzi jaunie vadītāji nepārvalda tik labi braukšanu, lai iebrauktu autobusa pieturā vai kādā stāvvietā, lai aizmugurē braucošie varētu pabraukt garām, līdz ar to radot sastrēgumus.

Kādu rītu dodoties uz darbu un izbraucot no sava sānu ceļa, atdūros garā mašīnu rindā. Es pielāgojos lēnajai kustībai, līdz kamēr ceļš sadalījās un es ieraudzīju kolonnas priekšgalā esošajai mašīnai, kad tā nogriezās pa kreisi, aizmugurē milzīgu sarkanu trīsstūri. Tā bija mana pirmā pieredze ar A-traktoru.

Jauniešu dzīvesveids

Ilze Fridriksone no Dorotejas, kas atrodas Zviedrijas vidusdaļā, stāsta: “A-traktoru specifiskā motora rūkoņa un auto iebūvētie skaļruņi rada milzīgu troksni – sevišķi aktīvi tie ir vasaras mēnešos, bieži vien jau pusseptiņos no rīta un vienos naktī.”

Kristofers Avotnieks -Ligeris, kuram līdz skolai ir 25 kilometri un tuvākā autobusa pietura ir 5 km, ir priecīgs par iespēju braukt ar A-traktoru gan uz skolu, gan hokeja treniņiem.

15 gadus vecā Ronja Karlsteina, kura dzīvo Gotlandē, ar A-traktoru dodas uz skolu un uz darbu: “Pirms tam es daudzus gadus braucu ar mopēdu. Protams, tas ir dārgs prieks, bet es papildus strādāju un varu to apmaksāt. Dažreiz palīdz vecāki. Pārvietoties ar A-traktoru ir ērtāk un siltāk, īpaši ziemā un lietū. Sabiedriskais transports Gotlandē nav tik attīstīts, autobusi kursē vienreiz stundā. Daudziem maniem draugiem rūpes par A-traktoru pāraug auto hobijā.”

Tiks izstrādāti jauni noteikumi

Infrastruktūras ministrs Tomass Enerūts intervijā Zviedrijas televīzijai uzsver, ka ir svarīgi, ka A-traktors kalpo jauniešu mobilitātei, tomēr tam jābūt droši un neierobežojot satiksmi.

Zviedrijas valdība vēlas ieviest stingrākus noteikumus, paaugstinot satiksmes drošību, piemēram, drošības jostas, un augstākas prasības vadītāja tiesību nokārtošanai. Nākamā gada novembrī Zviedrijas Transporta aģentūrai jāpiedāvā jaunie priekšlikumi. Tikmēr A-traktori pa ceļiem rullēs kā līdz šim.