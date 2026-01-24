Autovadītāj, ņem vērā! Satiksmes negadījuma dēļ daļēji bloķēta satiksme uz Liepājas šosejas 1
Ceļu satiksmes negadījuma dēļ uz Liepājas šosejas (A9) pie Lestenes pagrieziena daļēji bloķēta satiksme, informē VSIA “Latvijas valsts ceļi”.
Autovadītājus aicina izvēlēties citus apbraukšanas ceļus.
Kā aģentūru LETA informēja Valsts policijā, ap plkst. 13 Valsts policijā saņemta informācija par ceļu satiksmes negadījumu Tukuma novadā, Džūkstes pagastā, uz Liepājas šosejas. Ceļu satiksmes negadījumā notika sadursme starp divām vieglajām “Volkswagen” markas automašīnām.
‼️⛔️Noticis ceļu satiksmes negadījums uz Liepājas šosejas (A9, https://t.co/IHLxypjQzB) Satiksme daļēji bloķēta informē @Valsts_policija. Aicinām izvēlēties citus apbraukšanas ceļus. pic.twitter.com/HMwFZ1MQFK
