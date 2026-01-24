Foto: LETA
Autovadītāj, ņem vērā! Satiksmes negadījuma dēļ daļēji bloķēta satiksme uz Liepājas šosejas 1

14:25, 24. janvāris 2026
Ceļu satiksmes negadījuma dēļ uz Liepājas šosejas (A9) pie Lestenes pagrieziena daļēji bloķēta satiksme, informē VSIA “Latvijas valsts ceļi”.

Autovadītājus aicina izvēlēties citus apbraukšanas ceļus.

Kā aģentūru LETA informēja Valsts policijā, ap plkst. 13 Valsts policijā saņemta informācija par ceļu satiksmes negadījumu Tukuma novadā, Džūkstes pagastā, uz Liepājas šosejas. Ceļu satiksmes negadījumā notika sadursme starp divām vieglajām “Volkswagen” markas automašīnām.

Avārijā fiziski cieta viena persona, kura tika nogādāta medicīnas iestādē.

