Domā, ka jaunu riepu iegādi var atlikt? Šīs pazīmes pierādīs pretējo 0
Automašīnas riepas ir vairāk nekā tikai “palīgmateriāls” – tās ir jūsu drošība uz ceļa. Nodilušas vai bojātas riepas samazina saķeri ar ceļu, pagarina bremzēšanas ceļu un var novest pie negadījumiem, īpaši ziemā vai lietū.
Eksperti iesaka pievērst uzmanību piecām svarīgām pazīmēm, kas liecina, ka riepas vairs nevar nodrošināt drošu braukšanu.
1. Protektors ir gandrīz nodilis
Likums paredz, ka minimālais protektora dziļums ir 1,6 milimetri. Tomēr eksperti iesaka nevērot līdz pēdējam – optimālais drošības līmenis ir vismaz 3 milimetri vasaras riepām un 4 milimetri ziemas riepām. Nodilušas riepas vairs nespēj efektīvi izvadīt ūdeni, palielinot akvaplanēšanas risku un pagarinot bremzēšanas ceļu.
2. Plaisas, pietūkumi un redzami bojājumi
Plaisas, nelielas izvirzījumi vai pietūkumi uz riepas virsmas norāda uz gumijas novecošanos vai bojājumiem. Riepas, kas ir vecas vai bojātas, var pārsprāgt pat pie ierastiem braukšanas apstākļiem. Braukšana ar šādām riepām ir ļoti bīstama – nelaimes gadījumu risks būtiski palielinās.
3. Neparastas vibrācijas braucot
Ja stūre sāk trīcēt vai automašīna aizdomīgi vibrē, tas var nozīmēt, ka riepa ir deformējusies vai iekšējā metāla siksna ir bojāta. Dažkārt palīdz riepas balansēšana, taču, ja deformācija ir nopietna, turpmāka braukšana bez riepas nomaiņas ir riskanta.
4. Paildzināts bremzēšanas ceļš
Ja bremzēšanas ceļš ir kļuvis garāks, neskatoties uz bremžu sistēmas stāvokli, iemesls var būt nodilušas riepas. Nodilušas riepas samazina saķeri ar ceļu un būtiski palielina bremzēšanas attālumu, kas var beigties ar negadījumu.
5. Riepas vecums
Pat ja riepas izskatās ideālas, tās noveco ar laiku. Gumija zaudē elastību un izturību, pat ja riepas tiek glabātas garāžā vai aukstā telpā. Eksperti iesaka riepas, kuras ir vecākas par 6 gadiem aizvietot neatkarīgi no vizuālā stāvokļa. Parasti riepu kalpošanas laiks ir 3 – 5 gadi.
Pārbaudiet riepas regulāri – vismaz reizi mēnesī un īpaši pirms garākiem braucieniem. Riepu nomaiņa laikus ir vienkāršākais veids, kā novērst negadījumus un saglabāt jūsu un pasažieru dzīvības drošību.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.