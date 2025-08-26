“Baltic Waste & Energy Group” dibina padomi, stiprinot stratēģisko vadību un veicinot ilgtspējīgu attīstību 0
SIA “Baltic Waste & Energy Group” (BWEG), kas pēdējos gados piedzīvojusi strauju izaugsmi un kļuvusi par nozīmīgu spēlētāju Baltijas vides un atkritumu apsaimniekošanas nozarē, sper nākamo soli savas attīstības stiprināšanā – izveidojot uzņēmuma padomi. Padomes mērķis ir nodrošināt stratēģisku pārraudzību, integrēt augstākā līmeņa kompetenci grupas pārvaldē un nostiprināt grupas ilgtspējīgu virzību nākotnē.
2025. gada 6. augustā notika BWEG dalībnieku kopsapulce, kurā tika apstiprināta jaunā uzņēmuma padome. Par BWEG padomes priekšsēdētāju tika apstiprināts uzņēmuma dibinātājs Roberts Binde, un līdzās viņam padomē darbosies divas sabiedrībā respektētas personības ar nozīmīgu pieredzi – Gatis Kokins un Raimonds Vējonis.
“Gata Kokina un Raimonda Vējoņa pieredze, sasniegumi un reputācija runā paši par sevi – viņu iesaiste ir apliecinājums mūsu potenciālam, ambīcijām un skaidram kursam uz dinamisku BWEG izaugsmi,” uzsver Roberts Binde.
“Jaunās BWEG padomes galvenais fokuss būs mūsdienīgas korporatīvās pārvaldības ieviešana uzņēmumu grupā. Tas nozīmē, ka vispirms izzināsim akcionāru gaidas – kas viņu skatījumā ir būtiskākie grupas vadības uzdevumi, kā arī izvērtēsim esošo stratēģiju un galvenos riskus. Jau šobrīd ir skaidrs, ka akcionāri vēlas strauju izaugsmi. Tam ir visi priekšnoteikumi: plašs sadrumstalota tirgus konsolidācijas potenciāls un spēcīga grupas kapitalizācija. Padome ciešā sadarbībā ar valdi izstrādās jaunu stratēģiju, uzraudzīs tās īstenošanu, nodrošinās efektīvu risku pārvaldību un veidos atklātu dialogu ar visām ieinteresētajām pusēm – patērētājiem, pašvaldībām un vides uzraudzības institūcijām”, norāda SIA ”Baltic Waste & Energy Group” padomes loceklis Gatis Kokins.
Strukturālās pārmaiņas atspoguļojas arī BWEG uzņēmuma valdē – valdes priekšsēdētāja pienākumus turpmāk pildīs Ivo Graviņš, kurš vienlaikus turpinās vadīt BWEG meitas uzņēmumu SIA “RSGA”.
BWEG valdes priekšsēdētājs Ivo Graviņš uzsver, ka šīs pārmaiņas sniegs jaunu impulsu gan grupas uzņēmumu ikdienas darbam, gan ilgtermiņa attīstības stratēģijai, veicinot inovācijas un atbildīgu resursu izmantošanu.