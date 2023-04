Foto: Timurs Subhankulovs

“Daži no viņiem kādu daļu saņemto kukuļu bāza sev zeķēs” – pasludināts spriedums Terehovas bijušo muitnieku lietā Ieteikt







Ritvars Raits, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Vakar Ekonomisko lietu tiesā tika pasludināts saīsinātais spriedums krimināllietā, kurā par sistemātisku un ilgstošu kukuļņemšanu grupā apsūdzēti septiņi Terehovas muitas kontroles punkta (MKP) bijušie muitnieki. Lai arī neviens no viņiem vainu neatzīst, tiesnese Vija Kalniņa uzticējās prokurora iesniegtajiem pierādījumiem un apsūdzētajiem piesprieda bargus cietumsodus – no trīsarpus līdz pieciem gadiem. Spriedums vēl nav stājies spēkā.

2021. gada pavasarī Terehovas MKP aizdomās par kukuļņemšanu tika aizturētas divas muitnieku maiņas. Jau ziņots, ka šā gada 24. martā tiesa paziņoja spriedumu vienas maiņas muitniekiem, saskaņā ar kuru septiņiem apsūdzētajiem aiz restēm jāpavada 3–4 gadi, kā arī katram jāsamaksā naudas sods – pa 6200 eiro. Šīs maiņas bijušajiem muitas uzraugiem naudas sods netika piemērots.

Vakar izskatītajā krimināllietā tika apsūdzēti Normunds Gražulis, Gunārs Kulačkovskis, Raitis Tereško, Oskars Balters, Agnese Vinničenko, Marina Mandrikina un Juris Aļošins par to, ka personu grupā un pēc iepriekšējas vienošanās, būdami valsts amatpersonas un izmantojot savu dienesta stāvokli, pieņēma kukuļus.

Saskaņā ar spriedumu N. Gražulim aiz restēm būs jāpavada pieci gadi, Kulačkovskim un Tereško – pa četr­arpus gadiem, bet Balteram, Vinničenko, Mandrikinai un Aļošinam – pa trīsarpus gadiem. Visiem uz pieciem gadiem atņemtas tiesības ieņemt amatu valsts pārvaldē.

Šajā kriminālprocesā aizdomās turētā statusā bija vēl divi muitnieki. Vilnis Strupulis, kurš atšķirībā no saviem kolēģiem jau uzreiz atzina vainu, savas liecības nemainīja un sadarbojās ar izmeklēšanu. Prokurors Kaspars Andruškins, kurš šajā lietā ir valsts apsūdzības uzturētājs, ar V. Strupuli noslēdza vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. Vienošanās stājās spēkā pagājušā gada janvārī, saskaņā ar to bijušais muitnieks izcieš nosacītu divarpus gadu ilgu brīvības atņemšanas sodu, Strupulim uz trim gadiem atņemtas tiesības ieņemt amatu valsts pārvaldē, kā arī konfiscēti 3500 Krievijas rubļi, kas kratīšanas laikā atrasti viņa dzīvesvietā. Otra aizdomās turētā bija muitniece, kura pa šo laiku devusies aizsaulē, kriminālprocess pret viņu izbeigts.

Nauda cepurē

Veidi un paņēmieni, kā abu maiņu muitnieki ņēma un dalīja kukuļus, atšķīrās tikai ar slēptuvēm, par ko “Latvijas Avīze” jau rakstīja publikācijā “Tiesa ķidā Terehovas “astoņkāji”” 28. marta numurā. Tā maiņa savu “laupījumu” slēpa vīriešu ģērbtuvē aiz viena no skapīšiem, kur ar magnētu bija piestiprināts celofāna maisiņš, vakar notiesātie muitnieki izmantoja citas maiņas bezsaimnieka skapīti nr. 65. Banknotes bāza iekšā pa spraugu, bet tur tās sabira pretī noliktā ziemas cepurē. Lai arī muitnieku starpā pastāvējusi vienošanās, ka visa no šoferiem saņemtā nauda jāliek kopējā katlā, pāris mēnešu laikā, kamēr tika veikta operatīvā izstrāde, atklājās, ka daži no viņiem kādu daļu saņemto kukuļu bāza sev zeķēs, piedurknēs vai lika individuālās slēptuvēs.

Galvenie kukuļņemšanas organizatori un noziedzīgi iegūtās naudas dalītāji šajā maiņā bijuši N. Gražulis un G. Kulačkovskis, tāpēc viņiem sods bargāks. Arī mirusī muitniece bijusi starp vadoņiem. R. Tereško ilgāks cietumsods piespriests tāpēc, ka viņš bijis naskākais kukuļu ņēmējs, tā vien esot rāvies uz eksporta zonu, kur “nauda nākusi” visvairāk.

Operatīvo darbību rezultātā izmeklēšana ieguvusi neskaitāmus video un audio ierakstus, kas pierāda apsūdzēto vainu viņiem inkriminētajos noziegumos. Muitnieki pārrunājuši, kā viņi ikdienā no transportlīdzekļu vadītājiem pieņēma, bet dažkārt pat pieprasīja kukuļus, cik daudz kukuļu ņēmuši agrāk, kā viņus neapmierināja alga un ka bez koruptīvām darbībām nevarētu izdzīvot.

Video redzams, ka, piemēram, Balters tikai vienas dienas laikā slēptuvē banknotes meta 16 reižu. Nereti maiņas beigās cepurē jau bijis tik daudz naudas, ka to varēja paņemt trijās reizēs, banknotes burtiski birušas ārā no skapja. Muitnieki arī runāja, ka kukuļu pēdējā laikā kļūstot mazāk, dalījās pieredzē, kā attiecīgajā brīdī izslēgt pie formas piestiprināto videoreģistratoru. Šo aparatūru mēguši arī paturēt saldētavā, lai ātrāk izlādētos akumulators. Dalījās pieredzē, kā kukuļņemšanas laikā izvairīties no stacionārajām videonovērošanas kamerām.

Martā Kulačkovskis lielījies, cik daudz kukuļu savākuši no puķu pārvadātājiem. Agrāk tomēr bijis labāk – mēnesī divas “štukas”, pat vairāk. Kukuļu naudu liekot mājās seifā, bet pēc algas neesot bijis jau divus mēnešus. Kulačkovskis ar Gražuli pārsprieduši, kā citi nepareizi un nekvalitatīvi ņem kukuļus un ir iekrituši, taču “nopelnījuši”. Kādā brīdī viens no viņiem pārmetoši norādīja: “Te par piecīšiem smadzenes nes ārā, bet augšā [rupjš lamuvārds]… Vajag izskaust mazo korupciju, lai lielā var iet [rupjš lamuvārds].”

Atlaiž no darba un atjauno darbā

Tiesnese Kalniņa šajā lietā pieņēma arī blakuslēmumu, kas attiecas uz vecāko muitas uzraugu Aināru Lipski. Tas ir tas pats muitnieks, par kuru arī bija aizdomas par korupciju, bet lieta pret viņu tika izbeigta. Lipski no darba atbrīvoja ar Valsts ieņēmumu dienesta Disciplinārlietu komisijas lēmumu. Viņš šo lēmumu pārsūdzēja un neticamā kārtā tika atjaunots darbā. Lipskim piemēroja citu disciplinārsodu – viņam uz vienu gadu par 20 procentiem samazināja algu. Saskaņā ar tiesas blakuslēmumu Valsts policijai uzdots izvērtēt, vai A. Lipskis, liecinot šajā kriminālprocesā, nav sniedzis apzināti nepatiesas liecības. Par tādu noziegumu paredzētais sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem.

Prokurors K. Andruškins, komentējot tiesas spriedumu, pauda, ka ir apmierināts ar piespriestajiem sodiem, jo tie ir gandrīz tieši tādi, kādus viņš lūdza. Prokurors gan vēl vērtēs, vai nav pamata iesniegt protestu par to, ka tiesa apsūdzētajiem nav piemērojusi mantas konfiskāciju.