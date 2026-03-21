Beidzot silts! Sinoptiķi sola patīkamu un saulainu sestdienu visā Latvijā 0
Sestdiena Latvijā gaidāma pavasarīgi silta un saulaina, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Kokteilis
Naudas talismans katrai zodiaka zīmei: lūk, ko jums vajadzētu turēt makā, lai piesaistītu bagātību
“Ir notikusi traģēdija…” Bezvēsts pazudušās Sofijas meklēšanā akūti nepieciešamas motorlaivas 1
Putina paranoja sasniedz vēl nebijušu līmeni: nopludināti slepeni drošības plāni viņa jaunajā piejūras pilī
Dienā debesīs būs neliels mākoņu daudzums, vienīgi valsts dienvidu daļā to būs vairāk. Turpinās pūst lēns vējš.
Gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz +7, +12 grādiem.
Arī Rīgā būs lielākoties saulains un sauss laiks. Pūtīs lēns vējš, termometra stabiņš turēsies ap +10 grādu atzīmi.