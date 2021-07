“Bet tur neko nevar darīt! Tāda ir tā dzīve!” Bondars skaidro, kāpēc nodokļu reforma bija nepieciešama Ieteikt







Kanāla RīgaTV 24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?” Saeimas Budžeta komisijas vadītājs Mārtiņš Bondars (AP!) skaidroja, kāpēc bija nepieciešama nodokļu reforma, kas tājās spēkā 1.jūlijā.

Viņš norādīja, ka kontekstā ar nodokļu reformu esot trīs galvenie jautājumi. Viens no tiem ir šāds: kāpēc šāda reforma vispār ir nepieciešama?

Atbilde uz kāpēc, pēc Bondara domām, esot ļoti vienkārša.

“Lai būtu taisnīgāka nodokļu sistēma,” teica Bondars, piebilstot, ka šobrīd esot divi varianti, no kuriem viens ir akceptēt to, ko dara valdība, bet otrs variants ir mainīt valdību. Trešā varianta nemaz neesot.

Bondars arī atzīmēja, ka nodokļu reforma esot “valdības stāsts”, savukārt Saeimai esot tikai divi varianti – atbalstīt vai neatbalstīt.

Proti, ja Saeima neatbalsta valdības lēmumu, tad tas nozīmē: “Veči, jāiet mājās!”, savukārt, ja atbalsta, tad tas nozīmē: “Labi. Sūdīgi, bet labi.”

“Bet tur neko nevar darīt! Tāda ir tā dzīve,” akcentēja Bondars.

Lūgts komentēt, vai deputāti saprot, ka ar atbalstu nodokļu reformas ieviešanai no 1.jūlija, viņi ir nostādījuši idiotu situācijā radošo profesiju un preses darbinieku pārstāvjus, kā arī to, ka ar šo nodokļu reformu situācija esot sarežģītāka, Bondars teica, ka viņš kā parlamenta deputāts esot nostādīts tieši tādā pašā situācijā.

Tiesa, Bondars atzīmēja, ka “kaut kādas detaļas, iespējams, ka var mainīt,” savukārt tādam atzinumam, ka kaut kas nav kārtībā ar ieviesto nodokļu reformu, esot jānāk no valdības. “Tā nevar nākt ne no parlamenta, ne no prezidenta pils.”

Tas skaidrojams ar to, ka ne parlamentam, ne prezidenta pilij neesot spēju to mainīt. “Protams, sačakarēt mums ir spēja visu,” atzina Bondars.