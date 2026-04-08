"Bez šāda spiediena Krievijas valdība ko tādu nedarītu." Rajevs atzīst, ka krievi nebija novērtējuši ukraiņu taktiku
Interesanti ir turpināt skatīties, kā cieš Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas. Tas laikam, ir novedis pie tā, ka krievi īsti negrib vairs savus naftas produktus eksportēt.
Kā TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” sacīja Igors Rajevs, NBS rezerves pulkvedis: “Jā, pirmkārt, tie ir lielie uzbrukumi Primorskai un Ustjlugai, bet arī bija uzbrukums Jaroslavļai. Tas ir piektais lielākais naftas pārstrādes uzņēmums Krievijā. It kā trāpījumi tur nav katastrofāli, bet Ustjluga un Primorska ir cietušas pietiekami spēcīgi.”
Būsim godīgi, saka Rajevs, Krievija nebija novērtējusi ukraiņu apņēmību un jauno pieeju, kādā veidā viņi veic uzbrukumus, tāpēc arī zaudējumi ir tik lieli.
Pa Primorsku un Ustjlugu ukraiņi šāva jau pietiekami sen un daudz, bet iepriekš tas deva minimālus rezultātus. “Šoreiz tā nav – šoreiz rezultāti ir pietiekami labi. Galvenā ziņa, kas nāk no citiem avotiem, Krievija aptur benzīna eksportu. Tāpēc jāatceras, ka viņu galvenais ienākumu avots ir naftas produktu un gāzes tirdzniecība.”
Ja viņi apzināti pasaka, ka vienu specifisku naftas produktu vispār vairs neeksportēs, tas nozīmē, ka ir nopietni traucējumi ar ražošanu un arī ar pieejamajiem apjomiem.
Kā saka I. Rajevs, vienlaikus tas nenozīmē, ka Krievijas armijai degviela tūlīt beigsies un viss apstāsies, bet tas parāda, ka kopējais spiediens uz sistēmu ir ļoti liels, “patiesībā tas arī parāda, ka ukraiņu uzbrukumi enerģētikas objektiem sāk strādāt, un mēs redzam efektu. Bez šāda spiediena Krievijas valdība neko tādu nedarītu.”
