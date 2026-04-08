Jūs to darāt pārāk bieži: gastroenterologs nosauc ieradumu, kas būtiski palielina aizcietējuma risku 0
Regulāra vēlmes doties uz tualeti apspiešana var nopietni kaitēt veselībai. Ieradums “paciesties” traucē zarnu darbību, veicina aizcietējumus un palielina komplikāciju risk, vēsta portāls “Eating Well”.
Kas notiek, ja ignorē dabiskos signālus?
Viena no sliktākajām zarnu veselības ziņā ir tieši izkārnīšanās vēlmes apspiešana. Daudzi cilvēki to dara regulāri – darba steigas dēļ, izvairoties no sabiedriskajām tualetēm vai esot ceļā. Taču šāda rīcība var radīt nopietnas gremošanas problēmas.
Gastroenterologs, medicīnas doktors Endrjū Mūrs uzsver: nevajadzētu ignorēt organisma signālus, jo tas var novest pie cietāka vēdera izejas.
Vēlme izkārnīties rodas brīdī, kad taisnā zarna piepildās. Tiek aktivizēti receptori anālajā atverē, kas sūta signālus smadzenēm. Jo ilgāk izkārnījumi paliek taisnajā zarnā, jo vairāk ūdens no tiem uzsūcas atpakaļ organismā. Rezultātā masa kļūst sausāka un cietāka, un to izvadīt kļūst grūtāk.
Turklāt starp signālu un rīcību pastāv ierobežots laika logs. Ja cilvēks pārāk bieži atliek tualetes apmeklējumu, organisms var pielāgoties un pakāpeniski vājināt šo dabisko refleksu.
Tualetē – ne ilgāk par 10 minūtēm
Arī pārāk ilga sēdēšana uz poda nav veselīga. Ja tualetē tiek pavadītas 30 minūtes vai vairāk, tas rada papildu slodzi iegurņa pamatnes muskuļiem, kas ilgtermiņā var novest pie to pavājināšanās.
Speciālisti iesaka ierobežot tualetes apmeklējumu līdz aptuveni 10 minūtēm. Ilgstoša sēdēšana var palielināt hemoroīdu vai pat urīna nesaturēšanas risku. Lai kontrolētu laiku, var iestatīt taimeri telefonā vai pulkstenī.
Neņemiet telefonu līdzi uz vannasistabu
Telefons, grāmatas vai citi uzmanību novērsoši priekšmeti pagarina uzturēšanos tualetē. Tas nozīmē ilgāku slodzi uz asinsvadiem taisnās zarnas apvidū un lielāku hemoroīdu risku.
Vēl viens kaitīgs ieradums ir pastāvīga spiešana. Pārmērīga sasprindzināšanās var izraisīt sāpes, diskomfortu vai pat asiņošanu, kas var liecināt par klīnisku aizcietējumu.
Kā uzlabot vēdera izeju?
Lai mazinātu aizcietējumu risku un uzlabotu zarnu darbību, speciālisti iesaka:
Palielināt šķiedrvielu uzņemšanu.
Šķiedrvielas palīdz padarīt vēdera izeju regulārāku, mīkstāku un vieglāk izvadāmu. Tās atrodamas augļos, dārzeņos, pilngraudu produktos, pupās, lēcās, riekstos un sēklās.
Dzert vairāk ūdens.
Ja organismā trūkst šķidruma, zarnas cenšas uzsūkt pēc iespējas vairāk ūdens no izkārnījumiem, padarot tos cietākus. Pietiekama ūdens uzņemšana palīdz novērst aizcietējumus.
Kustēties vairāk.
Regulāras fiziskās aktivitātes stimulē zarnu darbību. Pat ātra 20 minūšu pastaiga dienā var būtiski uzlabot gremošanu.