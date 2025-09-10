Foto: LETA

“Bija brīdinājums, ka viss stingri tagad” – “airBaltic” pasažieri pēdējā laikā biežāk saskaras ar rokas bagāžas svēršanu 0

LA.LV
5:45, 10. septembris 2025
Stāsti

Vai “airBaltic” sver rokas bagāžu? Sociālo mediju platformā “X” cilvēki dalās pretrunīgās pieredzēs – vieni saka, ka viņu mantas tikušas svērtas un ka šāda prakse jau notiek labu laiku, savukārt citi norāda, ka neko tādu nav manījuši. Kā tad īsti ir ar rokas bagāžas svēršanu “airBaltic” reisos?

Lasīt citas ziņas

Kā norāda aviokompānijas pārstāvji, neskatoties uz to, ka cilvēki pēdējā laikā biežāk saskaras ar rokas bagāžas svēršanu, būtiskas izmaiņas nav notikušas.

“Rokas bagāžas svars un izmēri “airBaltic” lidojumos vienmēr ir bijuši svarīgi faktori, un mēs esam konsekventi aicinājuši pasažierus ievērot noteiktos ierobežojumus. Bagāžas pārbaude, tostarp svēršana, ir normāla prakse aviācijas nozarē, lai nodrošinātu drošību, efektīvu salona organizāciju un vienlīdzīgus nosacījumus visiem pasažieriem.

Lai gan pasažieri, iespējams, pēdējā laikā ievērojuši šo pārbaudi biežāk, mūsu politika attiecībā uz rokas bagāžas svaru un izmēriem nav mainījusies.

Visās “airBaltic” biļetēs ir iekļauta vismaz viena rokas bagāžas vienība (55x40x23 cm) un personīgā manta (30x40x10 cm), kuru kopējais svars nedrīkst pārsniegt astoņus kilogramus.

Mēs aicinām ceļotājus rūpīgi iepazīties ar bagāžas pārvadāšanas noteikumiem pirms lidojuma, lai izvairītos no pārpratumiem un nodrošinātu patīkamu ceļošanas pieredzi. Papildu informāciju par “airBaltic” bagāžas noteikumiem pieejama lidsabiedrības mājaslapā”.

Lūk, cilvēku komentāri!

LA.LV Aptauja

Kāda ir tava pieredze ar "airBaltic" rokas bagāžas svēršanu pēdējos lidojumos?

  • Vienmēr svēra
  • Dažreiz svēra, dažreiz ne
  • Nekad nav svērta
  • Neesmu lidojis pēdējā laikā

Tēmas
