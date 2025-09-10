“Bija brīdinājums, ka viss stingri tagad” – “airBaltic” pasažieri pēdējā laikā biežāk saskaras ar rokas bagāžas svēršanu 0
Vai “airBaltic” sver rokas bagāžu? Sociālo mediju platformā “X” cilvēki dalās pretrunīgās pieredzēs – vieni saka, ka viņu mantas tikušas svērtas un ka šāda prakse jau notiek labu laiku, savukārt citi norāda, ka neko tādu nav manījuši. Kā tad īsti ir ar rokas bagāžas svēršanu “airBaltic” reisos?
Kā norāda aviokompānijas pārstāvji, neskatoties uz to, ka cilvēki pēdējā laikā biežāk saskaras ar rokas bagāžas svēršanu, būtiskas izmaiņas nav notikušas.
“Rokas bagāžas svars un izmēri “airBaltic” lidojumos vienmēr ir bijuši svarīgi faktori, un mēs esam konsekventi aicinājuši pasažierus ievērot noteiktos ierobežojumus. Bagāžas pārbaude, tostarp svēršana, ir normāla prakse aviācijas nozarē, lai nodrošinātu drošību, efektīvu salona organizāciju un vienlīdzīgus nosacījumus visiem pasažieriem.
Lai gan pasažieri, iespējams, pēdējā laikā ievērojuši šo pārbaudi biežāk, mūsu politika attiecībā uz rokas bagāžas svaru un izmēriem nav mainījusies.
Mēs aicinām ceļotājus rūpīgi iepazīties ar bagāžas pārvadāšanas noteikumiem pirms lidojuma, lai izvairītos no pārpratumiem un nodrošinātu patīkamu ceļošanas pieredzi. Papildu informāciju par “airBaltic” bagāžas noteikumiem pieejama lidsabiedrības mājaslapā”.
Lūk, cilvēku komentāri!
AirBaltic sācis svērt rokas bagāžu
— Inga Spriņķe (@IngaSPR) September 2, 2025
Manā reisā vakar nevienam nesvēra.
— Inga Gorbunova🇱🇻🇺🇦 (@Inga_Gorbunova) September 3, 2025
Nebiedējiet! Pēdējam atpakaļlidojumam piepirku svaru, jo bija jau brīdinājums, ka viss stingri tagad. Protams, tie 14,99 eur mani pēc tam vnk žņaudza 🤭
— Evija Krastiņa (@evka30) September 3, 2025
Šķiet, jau kādu gadu. Kad pēdējoreiz lidoju, man priekšā bija čalis ar mikro mugureni, kur bija max laptops un trusiki. Arī viņam lika nosvērt. Viņš neiebilda, vien izteiksmīgi pielika pirkstu pie deniņiem.
— Jānis Liksts (@janisliksts) September 2, 2025
Tagad arī airbaltic lidojumos man būs jāvelk 5 džemperi un 3 calvin klein trusiki????????
— Andis Bāliņš (@AndisBalins) September 3, 2025
Mani liekie 200g somā var nogāzt lidmašīnu, bet ja piemaksāju, tad nē. @airBaltic
— Kaspars Hercmanis (@KasparsH) September 3, 2025