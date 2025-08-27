Vai lidojumos drīkst izmantot internetu arī pacelšanās un nolaišanās laikā? Civilās aviācijas aģentūras pārstāvis skaidro, kāpēc lidojuma režīms obligāti jāieslēdz visu lidojuma laiku, pat ja lidmašīnā ir pieejams bezvadu internets.
Lidojumos, arī dažos pašmāju lidsabiedrības “airBaltic”, ir lieliska iespēja lidojuma laikā izmantot internetu. Bet kā ir ar pacelšanās un nolaišanās laiku – it kā internets paredzēts visu lidojuma laiku, bet sākumā un beigās apkalpe informē par lidojuma režīma obligātu aktivizēšanu mobilajās ierīcēs.
Mūsu lasītāja jautā: “Kā tad tur īsti ir? Vai kādos brīžos ir jāliek arī lidmašīnas režīms? Vai tomēr varam turpināt izmantot sakarus visu laiku?”
Atbildi sniedz Aivis Vincevs, V/A Civilās aviācijas aģentūras Operatīvo situāciju vadītājs.
Vincevs skaidro:
Viņš uzsver, ka pasažieriem vienmēr jāseko apkalpes norādījumiem – lidojuma režīmam jābūt ieslēgtam visu lidojuma laiku. “Ik dienas tirgū ienāk arvien jaunas sakaru ierīces, un tās visas nav sertificētas izmantošanai lidaparātos, tādēļ drošības nolūkā pasažieriem ir jāieslēdz lidojuma režīms,” par iemesliem pauž Vincevs. Tāpat viņš norāda, ka visi lidaparāta apkalpes norādījumi ir drošības dēļ – tai skaitā arī lidojuma režīma izmantošana.