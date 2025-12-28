Dienas gaitā stiprais vējš pakāpeniski pierims. Laika prognoze svētdienai 0
Svētdien Latvijā turpinās pūst brāzmains ziemeļrietumu un ziemeļu vējš un vietām gaidāmi nokrišņi, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Nedēļas pēdējā dienā vējainais laiks turpināsies, ziemeļrietumu un ziemeļu vējam saglabājoties brāzmās 15-19 metri sekundē (m/s), bet piekrastē no rīta – līdz pat 25 m/s. Dienas gaitā vējš pakāpeniski pierims.
Atsevišķos rajonos gaidāmi nokrišņi, lielākoties tas būs slapjš sniegs un lietus. Brīžiem uzspīdot saulei, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -1, +4 grādiem, bet jūras piekrastē – līdz +4, +5 grādiem.
Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem gaidāmi nokrišņi, ik pa laikam gan debesis skaidrosies. Ziemeļrietumu, ziemeļu vējš vēl saglabāsies brāzmās līdz 20-23 m/s. Gaisa temperatūra nebūs augstāka par +2, +4 grādiem.