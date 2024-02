“Ukrainas Galvenā izlūkošanas pārvalde (GUR) uzskata, ka krievu tūrisma firmas piedāva sīriešiem iestāties darbā Jakutijā uz naftas platformām, un pēc tam piedāvā jau labāku darbu Burjatijā. Ierodoties tur, viņiem tiek iedotas Krievijas pases un tiek mobilizēti 5.atsevišajā tanku brigādē,” tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” teica NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

“Tātad – mums bija kaujas burjati, tagad ir kaujas sīrieši! Ir arī video, ko publicējis GUR,” norādīja Slaidiņš, raidījumā demonstrējot video ar sīriešiem, kuri priecīgi rāda savas jaunās Krievijas pases. “Visi ar Krievijas pasēm,” piebilda NBS majors. Sīrieši video stāsta, ka jau tikuši arī pie mobilajiem telefoniem. Noprotams, ka sīrieši nemaz vēl nenojauš, kas viņus sagaida…

“Viņus pa taisno aizsūtīs…Ir skaidrs, protams, ka Krievija tādā veidā mēģina papildināt šīs karotāju rindas. GUR novērtējums ir tāds, ka sīriešu vervēšana liecina tikai par to, ka Krievijas spēkos pasliktinājusies kaujas morāle dēļ lieliem zaudējumiem. Bet arī, protams, šitādus ir daudz vieglāk izmantot! Labāk savervēt, nekā ņemt no savējiem. Tur jau ir daļa izgrābti, kas ir no nabadzīgākiem rajoniem, no Krievijas reģioniem. No lielām pilsētām ir ļoti maz,” tā TV24 raidījumā komentēja Slaidiņš.

Pirms Krievijas prezidenta vēlēšanām šogad martā kā reizi esot labāk vervēt “šitādus lumpeņus” no Sīrijas. NBS majors skaidroja: “Tur arī valsts ir izpostīta. Protams, viņi par naudu ir gatavi doties karot. Savukārt Ukrainā ļoti daudz ir kolumbieši, kas karo Ukrainas pusē. Daudzi, kas Kolumbijas armijā ir demobilizējušies, un, protams, šeit [Ukrainā] algas ir lielākas, nekā tur, un viņi ir diezgan daudz parādījušies Ukrainā. Tie ir profesionāli, izbijuši karavīri, kuri ir izteikuši vēlmi pievienoties Ukrainai cīņā pret Krieviju,” norādīja Slaidiņš.

Vai Ukraina profesionāli vervēja kolumbiešus savām karavīru rindām, vai viņi paši pieteicās? “Ļoti iespējams, ka arī Ukraina izmetusi tādu špiningu – to nevar izslēgt,” tā pieļāva Slaidiņš, stāstot par jaunumiem Ukrainā un Krievijā, kā tiek mobilizēti jauni karavīri cīņām.

Moscow, through travel agencies in Syria, is reportedly recruiting mercenaries for the war against Ukraine — the Defence Intelligence of Ukraine.

The first group of about 1,000 mercenaries is undergoing training near the city of Aleppo and the Kuweires airfield. The focus is… pic.twitter.com/E5bsRhmDWo

