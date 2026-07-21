“Bojājumi ir pārāk lieli!” Pēc spēcīgajām lietavām uz laiku slēdz svarīgu autoceļu Talsu pusē 0
Pirmdienas spēcīgo lietavu radītie postījumi Talsu novadā izrādījušies daudz nopietnāki, nekā sākotnēji šķita. VSIA “Latvijas valsts ceļi” informē, ka reģionālā autoceļa Sloka–Talsi (P128) posms starp Dursupi un Laucieni bojājumu dēļ tuvākajā laikā būs slēgts, jo tos nav iespējams novērst ar ikdienas uzturēšanas darbiem un būs nepieciešams remonts.
Tostarp posmu starp Dursupi un Laucieni var apbraukt pa vietējiem autoceļiem Stende-Lauciene-Mērsrags (V1401) un Valdemārpils-Pļavas-Sviķipie (V1410).
Tāpat ir slēgts vietējā autoceļa Liepkalni-Stumbri (V1379) posms pie Dursupes upes. Apbraukšana iespējama pa Liepkalni-Stumbri un Kandavas stacija-Oksle-Dursupe (V1431).
LVC norādīja, ka izskalojumi ir novēroti arī uz citiem autoceļiem Talsu apkārtnē. Izskalojumus uz autoceļiem ar grants segumu ceļu uzturētāji sāka labot otrdien.
LVC inženieri turpina apsekot autoceļus, lai apkopotu visu bojājumu apmēru un potenciālās izmaksas.
Par izskalojumiem un applūdušiem autoceļu posmiem iedzīvotājus aicina ziņot, zvanot uz LVC diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5555.
LETA jau ziņoja, ka pirmdienas, 20. jūlija, intensīvās lietavas nodarījušas postījumus Talsu novadā, kur pārplūdis Dursupes dzirnavezers un ūdens straume appludinājusi apkārtējo teritoriju un izskalojusi vietējos ceļus.
Talsu novada domes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš (TNA/LA) aģentūrai LETA stāstīja, ka pagastu pārvalžu vadītāji apzina lietavu postījumu apmērus un ziņo par tiem pašvaldībai.
Bērziņš atzina, ka lietavu dēļ visvairāk ir cietuši autoceļi, kas ir izskaloti un kam vajadzēs nopietnu remontu. Pastendē un arī citviet ir applūduši gan iedzīvotāju, gan pašvaldības īpašumi.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, ka vakar un šonakt ciklons Latvijā atnesis stipru lietu, un vislielākais nokrišņu daudzums reģistrēts valsts rietumos, kur Ventspils un Stendes novērojumu stacijās vakar nolijusi mēneša norma. Kopumā jūlijā Ventspilī nokrišņu daudzums jau trīskārt ir pārsniedzis vidējos mēneša rādītājus.