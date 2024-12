Basketbolists Kristaps Porziņģis

Bostonas "Celtics" uzvarot Detroitas "Pistons", Porziņģis spēlē gūst 26 punktus







Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis trešdien guva 26 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Bostonas “Celtics” komanda izcīnīja uzvaru.

“Celtics” savā laukumā ar rezultātu 130:120 (39:24, 33:34, 31:30, 27:32) uzvarēja Detroitas “Pistons” komandu.

Porziņģis laukumā pavadītajās 29 minūtēs un 23 sekundēs realizēja trīs no septiņiem tālmetieniem, piecus no 10 divpunktu metieniem un septiņus no astoņiem soda metieniem. Viņa kontā bija arī deviņas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, divi bloķēti metieni un trīs piezīmes, kā arī dalīts labākais +/- rādītājs komandā (+16).

“Celtics” rindās rezultatīvākais ar 28 punktiem bija Džeilens Brauns, kurš arī atdeva deviņas rezultatīvas piespēles, 14 punkti un 11 piespēles bija Derikam Vaitam, bet 19 punktus guva rezervists Peitons Pričards.

“Pistons” komandā rezultatīvākie ar 27 punktiem katrs bija Tobiass Heriss un Keids Kaningems, otrajam no viņiem pievienojot arī 14 piespēles un deviņas atlēkušās bumbas, bet 23 punktus guva Maliks Bīslijs.

“Celtics” ar 18 uzvarām 22 spēlēs ieņem otro vietu Austrumu konferencē. Detroitas vienība ar bilanci 9-15 ir 11.pozīcijā.

Nākamo spēli pašreizējie čempioni bostonieši aizvadīs piektdien, kad mājās tiksies ar Milvoki “Bucks”.